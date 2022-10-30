韓國梨泰院人踩人151死　專家：「骨牌效應」釀禍　6分鐘窒息奪命

韓國首爾梨泰院10月29日晚上的萬聖節派發生踩踏事件，增至151人死亡、82人受傷，在現場救治的專家將大多數遇難者的死因歸結為窒息造成的創傷性心臟驟停。有外國專家指事件本質上是「骨牌效應」，又指擠壓造成民眾肺部無法擴張呼吸，約6分鐘就會陷入壓迫性或限制性的窒息，成為可能的死因。



韓國首爾梨泰院人踩人慘劇現場地圖。（01製圖）

據韓聯社報道，曾在場救人的首爾大學附屬醫院急診醫學科教授洪基正表示，因為是大規模人群踩踏事故，開始救人的時候已有許多人窒息而死，令心肺復蘇法無效，他指在重大傷亡事故現場的急救原則是優先搶救甦醒機率高的人，但很多人因窒息時間過長，長時間缺氧導致腦損傷，搶救工作困難。

首爾大學醫學院急診醫學科教授宋慶準指出，救護人員趕到時，大多數傷員已經停止心跳，顯示他們被壓在人堆下胸廓受壓，肺部無法膨脹，呼吸衰竭而死。

6分鐘窒息奪命

英國薩福克大學（University of Suffolk）學者、研究群眾安全與人群科學的客座教授斯蒂爾（G. Keith Still）則向《華盛頓郵報》指，當人們擠在狹窄空間、並且出現諸如推壓之類的動作，會導致民眾跌倒，繼而出現骨牌效應，「整堆人都倒下來，如果你在一個密閉的空間，人們就再也爬不起來。」

他又稱，來自四面八方的擠壓，會導致民眾難以呼吸、肺部無法擴張，約6分鐘就會進入壓迫性或限制性窒息，成為可能的死因。

首爾龍山區消防局局長崔成範（Choi Sung-beom，音譯）同日的說法也指出，所有死者都可能是在狹窄的小巷裏被擠壓致死。

據崔成範指，死者151人中，包括97名女性、54名男性。

崔成範及後也指死者中有19名外國人，他們的國籍包括中國、烏茲別克、伊朗與挪威。中國駐韓大使館早前指，已確認有中國公民死亡。