說好不裁員75%　美媒：Elon Musk將解僱Twitter五成人手

據《紐約時報》報道，在全面接管Twitter公司後，美國富豪馬斯克已經計劃在Twitter進行裁員，最快於29日開始。消息人士透露稱，一些經理已被要求擬定好裁員名單。



據匿名的消息人士透露，於27日完成對Twitter的收購後，馬斯克已經下令在全公司內部進行裁員，一些團隊的裁員力度要大於其他團隊，裁員規模尚不得知。Twitter目前擁有7500名員工。

據一名投資公司高管透露，他得到的來自馬斯克家族辦公室的消息稱，約50%的Twitter員工將被裁員。值得一提的是，前兩天曾有消息稱馬斯克將裁員75%，但他當即澄清這一數字。

報道稱，Twitter的裁員11月1日前進行，該日期是公司被裁員工計劃獲得股票補助的時間。股票補助在員工的薪資中佔有很大比重。在此日前之前進行裁員，馬斯克將可能避免支出股票份額，根據收購協議他將支付現金來作為補償。

在經歷了數月的反復拉扯後，馬斯克於本月27日以440億美元完成了對Twitter公司的收購，隨後解僱大潮蔓延到了整個公司，包括CEO、CFO等多名Twitter高管被解僱。