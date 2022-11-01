馬斯克Twitter改革｜董事全撤職只剩自己　首先改變「藍剔」制度

全球首富馬斯克（Elon Musk）成功收購社交平台Twitter，正進行大刀闊斧的改革。公司聲明馬斯克把整個董事會撤職，成為了唯一主席。他同時正研究如何改變「藍剔」制度，以付費形式進行。



根據Twitter發表的聲明，指根據合約條款，在公司被成功收購一刻開始，Twitter的原董事會全員將失去職務。包括已知已遭革職的前主席阿格拉瓦爾（Parag Agrawal），還有Bret Taylor、Omid Kordestani等8人。

馬斯克成為了唯一主席後，開始改革Twitter。英國天空新聞（Sky News）報道，與馬斯克合作的風險投資家卡拉卡尼斯（Jason Calacanis）在Twitter上發表民意調查，詢問用戶願意為Twitter驗證高知名度賬戶的「藍剔」支付多少費用。

馬斯克在調查中回應，表示正改進Twitter的「藍剔」制度。所謂藍剔，是一個驗證標籤，以便讓其他人知道這帳戶確實是本人。藍剔除了是高知名度的象徵，也是確保不會被冒認的系統。全球知名人士、政客、官方或非官方機構均有藍剔以資識別。