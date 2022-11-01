盧拉再次出任巴西總統　先與拜登及朔爾茨通話

巴西新當選總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與美國總統拜登（Joe Biden）及德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）通了電話。



路透社報導，美國白宮說，拜登星期一（10月31日）和盧拉討論了兩國的牢固關係，並承諾繼續攜手合作應對共同挑戰。

拜登和盧拉還討論了「應對氣候變化、保障糧食安全、促進包容與民主，以及管理區內移民」等問題。

同日，德國總理辦公室發表聲明說，朔爾茨向盧拉祝賀他在巴西第二輪總統選舉中獲勝，兩人同意深化德國和巴西的關係。

另外，盧拉的高級外交政策顧問阿莫林（ Celso Amorim）說，盧拉「非常渴望」出席《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27）。

阿莫林在聖保羅對媒體說，多名巴西州長邀請盧拉一起參加本屆聯合國氣候峰會，盧拉對此「非常感興趣」。本年度聯合國氣候峰會將於11月6日至28日在埃及沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh）舉行。

阿莫林說：「現在還得看具體日期，才知道能不能做相關安排。」

巴西高等選舉法院10月30日晚公佈當天巴西總統選舉第二輪投票的結果，左翼陣營的勞工黨候選人、前總統盧拉，擊敗了極右派自由黨候選人、現任總統博索納羅（Jair Bolsonaro），當選新一任巴西總統。

根據官方統計，盧拉的得票率為50.9%，博索納羅為49.1%。

博索納羅至今尚未發表任何講話，也未打電話給盧拉，或承認自己敗選。

盧拉將於2023年1月1日正式就任巴西總統，任期四年。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

