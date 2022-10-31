由囚徒再掌總統大位　盧拉險勝後面對「不一樣的巴西」

巴西工黨候選人、前總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在巴西大選決選險勝現任總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）當選，得票率僅相差不足兩個百分點。由前總統淪為階下囚後再次登上總統大位，這位左派領袖雖然上演了一幕驚天大逆轉，惟有分析認為他將面對一個截然不同的國家，眼前挑戰恐怕一點也不少。



77歲的盧拉為文盲農工之子，教育程度僅有小學五年級，是一名冶金工人和工會成員。21歲的時候，他在工廠工作期間因一次意外而割斷了一隻手指。數十年來，盧拉一直是巴西政壇的一股勢力，帶領國家政治從保守主義轉型走向重視左派和勞動階級利益。1980年，他創立的巴西工黨（Workers' Party），在巴西軍事獨裁政權於1988年倒台後，他在8次總統大選勝選4次，其餘4次亦擠身決選。

不過，這次盧拉對戰「巴西特朗普」博爾索納羅，得票僅6030萬，僅多博爾索納羅約200萬票，於諸於全國2.14億人口，可謂左右翼支持率相當。

作為巴西史上首位工人出身的總統，盧拉在2003年至2010年擔任總統期間曾幫助2,000萬國民脫貧，復甦石油業，並爭取到主辦世界盃足球賽和夏季奧運會，讓國家成功躍上世界舞台。據世界銀行的數據，巴西的人均GDP在其任內增長3倍，使巴西成為一個地區性強國。他更曾被美國前總統奧巴馬譽為「地球最受歡迎的政治人物」。2011年卸任之時，其支持率高達80%。盧拉宣布當選後，美國總統拜登和法國總統馬克龍皆已向他表示祝賀。拜登說，盧拉在「自由、公平和可信的選舉中獲勝」。馬克龍在Twitter上說，他和盧拉「將重建法國和巴西兩國的友誼」。

盧拉曾被美國前總統奧巴馬譽為「地球最受歡迎的政治人物」。(AP)

2014年，巴西展開名為「洗車運動」（Lava Jato）的特別任務，主要是打擊巴西石油公司腐敗和洗錢行為。翌年4月，卸任後的盧拉捲入與巴西石油公司相關的貪腐案中。2017年7月，在一場極富爭議的審判下，他被控涉嫌洗錢和貪污，經聯邦法官莫羅（Sergio Moro）審判獲刑9年半，並最終在次年4月上訴失敗後加刑至12年。2019年11月，巴西最高法院裁定在上訴未決前監禁被告非法，故判決立即將盧拉釋放。

最終，盧拉在獄中度過了580個晝夜，其入獄的事實引起全國各地支持者的廣泛不滿。2021年3月8日，最高法院法官裁定原聯邦法院不具審理權限，故原先判決宣告無效，並因此撤銷了對盧拉作出的所有判決。翌月，最高法院多數法官確認廢止有罪判決的決定，恢復了盧拉的政治權利，為其再度競選總統鋪平道路。

盧拉在2014年因「洗車運動」（Lava Jato）而捲入與巴西石油公司相關的貪腐案中。(Getty)

「粉紅浪潮」再現？

過去一年多，盧拉在多項民調中均處於領先位置。這位前工會領袖在競選期間承諾，增加對亞馬遜地區保護措施、透過加強收入轉移計畫消除飢餓、恢復多邊國際政策重拾區域領導角色等。這次選舉中，盧拉還經常自比南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）、印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）和美國民權鬥士馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）。

如今，這位前工會領袖重返總統府黎明宮（Palácio da Alvorada），重新掌舵這個拉丁美洲最大、人口2億1700萬人的國家。在勝選晚上，盧拉向支持者發表演說，承諾會團結國家、改善國民生活、加強支援弱勢，並修訂勞工法例，以及加強保障工人權益，並邀請國際組織合作保護亞馬遜森林。

有政治學家認為，自2018年以來，墨西哥、哥倫比亞、阿根廷、智利和秘魯都掀起左翼上台執政的浪潮，而盧拉的當選意味千禧年初的「粉紅浪潮」（pink tide）再現，並有機會延續百年來拉美的左派傳統，包括反美、反壟斷、反自由貿易協定等立場。

有分析認為，盧拉的當選意味千禧年初的「粉紅浪潮」（pink tide）再現。(AP)

亞馬遜遭破壞、新冠疫情重挫…

誠然，盧拉的經歷和再次當選總統對於不少自由派的巴西人而言或許的確是振奮人心的事情，惟有意見認為與2010年相比，這位左派總統將很快發現自己正在領導一個截然不同的國家。

自2019年博爾索納羅上台以來，這位「巴西特朗普」被外界批評美化了頑固的保守主義最醜陋的一面，不僅侮辱女性、家人成群參政、以「社會主義」標籤妖魔化左翼對手、高舉槍權、散播虛假資訊等，還摧毀了盧拉任內對窮人進行經濟投資以及保護亞馬遜雨林的遺產。

此外，這個拉丁美洲最大的民主國家在新冠疫情期間遭到嚴重的衝擊。在此期間，博爾索納羅以質疑新冠病毒嚴重性、疫苗有效性和抗疫封鎖政策著稱，被人們視為是巴西新冠死亡人數全球第二高背後的原兇。其任內巴西經濟不但未見挽回升勢，面對疫情打擊，使這個供應全球十分一人口糧食的國家亦出現嚴重的糧食安全問題，貧窮人口更達到了十年來高所未有的高峰。

昔日盧拉帶領巴西經濟起飛，也是因乘着大宗商品景氣，但如今全球經濟不景，雖然巴西已成「世界糧倉」，但傳統製造業近年已急遽衰退。盧拉在競選期間承諾回歸國家驅動的經濟增長和社會政策，幫助數百萬人擺脫貧困，又承諾搶救亞馬遜雨林，但沒有強大製造業又不靠依賴開發天然資源，盧拉要對選民「找數」也不容易。

今天巴西所面對的挑戰較盧拉上一屆總統任期更加複雜。(AP)

總的來說，矢志復興國家的盧拉，如今所面臨的是更複雜的國家和世界。在兩極化嚴重的國內，左派視博爾索納羅為國家民主與世界地位的危險威脅，保守的右派則認為盧拉是名罪犯，是一場大規模貪腐機制的核心，侵蝕國家體制。在這次大選中，許多選民均表態自己站出來是為反對其中一人而非支持心儀候選人。由此可見，選後如何修復社會撕裂將是盧拉的一大挑戰。

在國外，近年的中美貿易戰、新冠疫情，加上今年以來的俄烏戰事、全球糧食、能源及供應鏈危機等，都是盧拉不得不認真應對的新局面，更遠較他上一屆任期更形複雜嚴峻，「蜜月期」恐怕不長。