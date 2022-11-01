博爾索納羅落選後保持沉默　巴西官員：11月1日公開回應

巴西總統選舉10月30日結束，博爾索納羅（Jair Bolsonaro）敗給前總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva），無緣連任總統，一直未有回應選舉結果。博爾索納羅的支持者10月31日在全國堵路抗議大選結果。當地官員指，博爾索納羅會在11月1日公開回應。



英媒報道，巴西通訊部長法里亞（Fabio Faria）表示，博爾索納羅對選舉結果保持沉默數天，是為了準備演講，但目前未知他會否拒絕承認大選結果。選舉結束後，包括現職官員在內的多名博爾索納羅盟友已承認盧拉當選總統，並鼓勵博爾索納羅承認落敗。

大批支持博爾索納羅的民眾31日起示威抗議選舉結果，不少受益於博爾索納羅降低柴油價格政策的貨車司機在全國範圍堵路，造成多處交通堵塞，他們甚至呼籲博爾索納羅發動軍事政變。評論憂慮此舉影響糧食運輸與出口，加劇巴西經濟問題。

另外，有傳支持者計劃在位於首都巴西利亞的最高法院外集會，質疑法院偏袒前總統盧拉，警方已封鎖附近道路。

法里亞表示，博爾索納羅正同司法部長合作，商討清除路障的措施。博爾索納羅競選總部一名高級職員則指，雖然民眾希望獲得博爾索納羅支持，但他的助手敦促他承認選舉失利，以平息蔓延的抗議活動。