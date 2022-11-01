梨泰院人踩人｜網傳頭戴兔耳男推人惹禍　男子喊冤稱抓錯無辜

韓國梨泰院人踩人慘劇，網傳是由一名頭戴兔耳朵的男子高喊「向前推」引起，有網民隨即「人肉搜尋」找到了一名當天確實在場，且戴着兔耳的男子，散布照片並進行攻擊。迫使男子現身稱自己當日早已離開梨泰院，直呼喊冤。



事件發生後，網絡盛傳當時是有一名頭戴兔耳朵的男子，高喊「向前推」，煽動身邊的朋友故意推擠才引發意外。據韓媒引述目擊者也證實，當時現場一直有人高呼「向前推」，一直推擠至前方的人摔倒。

據一名網民的現場拍攝，確實拍攝到了一名頭戴着兔耳的人，在事發地點人龍末段出現。網民隨即試圖「人肉搜尋」，並找到了一名因男子，聲稱他就是意外的始作俑者。

圖為網民拍攝的影片，確實看到了一個頭戴兔耳的人在隊伍後方。（影片截圖）

隨着事件發酵，被肉搜出的那名「兔男」在社交網站回應，指自己當天確實有戴著兔耳頭飾前往梨泰院，但在意外發生前早已離開。他和朋友在9時55分搭乘地鐵離，在10時17分在合井站下車，又稱搭車都有證據。他在11月1日接受韓媒採訪，表示只要去找梨泰院地鐵站的閉路電視就能證明他不在現場，呼籲停止獵巫。

警方表示正調查梨泰院事件的始末，已取得事故現場及媒體共52個影像進行分析，同時正向附近的目擊者錄取口供，重建慘劇發生的前因後果。對於網傳影像同樣會作詳細檢視，強調目前未有嫌疑人。