北京：美國防戰略報告刻意歪曲中國政策　展現霸權邏輯

中國外交部發言人趙立堅11月1日在例行記者會上對美國最新公布的國防戰略報告發表評論，指美國刻意歪曲中國外交國防政策，展現霸權邏輯。



趙立堅稱，我們注意到美國政府發布的國防戰略報告，該報告與前不久美國白宮發布的國家安全戰略報告一樣，渲染大國競爭，蓄意歪曲中國外交國防政策，充滿冷戰零和思維和唯我獨尊的霸權邏輯，充分暴露了美方為遏制打壓中國，刻意編造藉口的險惡用心。

趙立堅表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，和平發展、合作共贏的歷史潮流不可阻擋。另一方面，恃強凌弱、巧取豪奪、零和博弈等霸權霸道霸凌行徑危害深重。中國始終堅持維護世界和平，促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體。中國奉行防禦性的國防政策，中國的發展是世界和平力量的增長，無論發展到什麼程度，中國永遠不稱霸，永遠不搞擴張，始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，公共產品的提供者和熱點問題的斡旋者。同時我們堅決反對訛詐、遏制、封鎖、極限施壓等一切形式的霸權主義、強權政治，反對冷戰思維，反對搞雙重標準，我們堅決捍衛國家主權安全和發展利益。

趙立堅指出，我們敦促美方順應和平與發展的時代大潮，摒棄冷戰零和思維，放棄以對抗視角看待當今世界和中美關係，停止歪曲中方戰略意圖。美方應該把拜登總統「四不一無意」的表態落實到行動上，與中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道，這才是符合中美兩國和世界各國利益的正確選擇。