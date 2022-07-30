加密貨幣急挫　拖累二手名錶貶值　柏德菲臘金鷹5711A激減5萬美元

加密貨幣價格重挫，已導致二手市場上熱門名錶的供應緩解，高不可攀的柏德菲臘和勞力士錶款，價格隨之下跌。



彭博資訊報導，線上手錶交易平台「Chrono24」說，勞力士迪通拿（Daytona）和柏德菲臘「金鷹5711A」等彰顯財富的名錶，目前的供應量已大幅提高。該公司說，近來加密幣狂貶，已直接影響名錶的價格。

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「Chrono24」表示，零售價約3.5萬美元的柏德菲臘「金鷹5711A」，第一季時價格飆上24萬美元，現在已降至約19萬美元。

詢問度最高的錶款價格下跌，是二手名錶市場降溫的最新跡象。加密幣飆漲創造出一群奢華腕錶買家，導致勞力士、愛彼、柏德菲臘等品牌的錶款價格出現前所未見的漲勢，但隨著許多加密幣慘跌，這些客群也紛紛縮手。

Chrono24共同執行長斯特拉克說，該平台上半年的交易量激增逾50%，但部分錶款價格回落，代表市場正在整理，最熱門錶款的價格已跌到等級類似錶款的水準。

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