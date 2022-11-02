巴西大選｜博爾索納羅沒承認落敗　只稱會遵守憲法

巴西總統大選結果塵埃落定，現任總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）以1.8%票數之差敗給前總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva），前者11月1日發表聲明，他沒有承認落敗，但稱會繼續遵守憲法，意味權力交接工作可以進行。



美聯社報道，博爾索納羅稱自己一直被標籤為反民主，但與指控他的人不同，自己一直在憲法範圍內工作。他同時感謝投票給自己的5800萬名民眾，並形容目前的示威是對選舉進程的憤慨和感到不公，強調大家可以和平示威，而不是像左翼示威者經常入侵民居、妨礙出入等影響民生的行為。

博爾索納羅雖然沒有直接談及敗選一事，不過他的幕僚長諾蓋拉（Ciro Nogueira）則表示，他們正開始進行將權力過渡至盧拉新政府的工作。

不少博爾索納羅的支持者認為選舉舞弊，部分人更要求軍方介入，以及解散最高法院，亦有支持者在全國多個州份的公路堵塞道路示威，包括通往當地最大的國際樞紐聖保羅國際機場（Guarulhos International Airport，或稱瓜魯柳斯國際機場）的道路。而最高法院1日較早時已下令聯邦公路警察即時移除這些路障。