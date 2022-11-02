荷蘭通知中國　關閉荷蘭境內非官方「警察局」

荷蘭政府星期二（11月1日）通知中國立即關閉設在荷蘭境內的「警察局」。據報道，這些「警察局」騷擾當地的中國異議人士。



法新社報道，根據西班牙非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）9月的一項調查，中國在全球設立了54個海外警察中心，其中兩個在荷蘭，英國和加拿大各有三個。

荷蘭媒體隨後於10月披露，阿姆斯特丹（Amsterdam）和鹿特丹（Rotterdam）各設有一個提供外交援助的這種非官方警察哨所，但中國當局並未向荷蘭政府申請許可。

荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）1日在推特（Twitter）上說：「由於荷蘭沒有接到有關申請，荷蘭外交部已通知（中國）大使，這些警察局必須立刻關閉。」

他還說，荷蘭外交部要求中國大使為設立這些「警察局」作出解釋，並正在調查這些“警察局”的活動。

RTL廣播公司和調查網站Follow the Money引述一名中國異議人士的話說，荷蘭的兩個「警察局」於2018年設立，被用於壓制在荷蘭生活的中國異議人士。

「保護戰士」稱，中國公安部門利用這些「警察局」在外國領土執行警務行動，並迫使中國公民回國面對刑事指控。

中國外交部說，荷蘭的報導「完全不實」，稱設在荷蘭的「服務站」旨在幫助海外公民辦理駕照更新等事宜。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

