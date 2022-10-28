人權組織：中國在多倫多設「警察站」　加拿大警方調查

有人權組織9月發表報告指，中國在加拿大設立「非法的警察站」，並騷擾在加中國人。加拿大警方10月27日稱，他們正在調查。中國外交部發言人汪文斌已稱，那些「國外警察站」其實是涉僑事務海外服務站。

法媒10月28日引述數間加媒本週的報道稱，總部在西班牙的人權組織Safeguard Defenders指，中國在全球設立54個「警察站」，其中3個分別位於多倫多一間住宅、一個單層商業建築物、以及一間便利店內。

加拿大警方10月27日以電郵回覆法媒稱，他們正調查「與所謂『警察站』有關的犯罪活動」。

他們說，「加拿大警方非常認真看待在加個別人士安全受威脅（的報告），以及注意到一些外國或尋求恫嚇或傷害在加群體或個人。」

北京：它們是涉僑事務海外服務站

有報道指荷蘭及愛爾蘭出現類似的中國「警察站」。

荷蘭媒體指中方在當地至少設有兩個「非法警察站」，荷蘭已展開與加拿大類似的調查。

愛爾蘭政府10月27日要求中國關閉設於首都都柏林（Dublin）的「福州警僑事務海外服務站（Fuzhou Police Service Overseas Station）」，指違反當地法律。

有記者10月26日在中國外交部例行記者會上提及荷蘭的情況，並請求中方回應。

中國外交部發言人汪文斌稱，所謂「國外警察站」，其實是涉僑事務海外服務站，據了解，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，不少海外中國公民無法及時回國辦理駕駛證換領等事務，為解決旅居海外僑胞實際困難，中國地方有關部門開通網上辦證服務平台，服務站主要目的是協助當地有需要的中國公民辦理中國駕駛證期滿換證體檢等服務。

中國外交部發言人毛寧10月27日稱，她想強調的是，中國公安機關嚴格遵守國際法，充分尊重他國的司法主權。

中方則表示，服務站主要為無法及時回國的中國公民辦理更換駕駛執照等服務，否認在都柏林有任何不當行為。