日圓貶值破32年新低　經濟復甦不只靠旅遊業　「這產業」亦有優勢

在美元獨強的狀況下，日本堅持貨幣寬鬆政策，導致日圓持續貶值，創下近32年新低點。不過日圓反彈時機到了嗎？專家分析，日股相對歐美股市相對抗跌，尤其在外銷企業以毛利率來看都有在增加，以股票型基金有存在優勢，不過仍提醒，原物料價格沒有趨緩情況，也可能會影響到日本的外銷產業獲利。



日本東京街頭人不間斷、也有不少觀光客開始湧入，忍了兩年多遊客購物狂掃貨，在日本開放短期免簽自由行後，要將流失的旅客慢慢找回來，振興國內經濟。

在日本的台灣人Apple說：「在開放後就是免簽證之後，外國人變多了，路上外國人真的有變多，然後或是以前這種銀座啊甚麼的，就明顯感覺到人潮是回來的。其實（物價）變貴這件事情，是從今年開始就比較有感這樣子，那只是說最近的日幣貶值，讓這個趨勢更明顯。」

長期在日本生活的Apple，明顯感受到物價飆升，但薪水卻是因為受到疫情影響，沒有跟着調漲。

Apple說：「我先生算是從事電子業。整個公司的營運上來說，他們是其實好像是這一年，就算他接了很多案子進來，整個公司也沒有說很賺錢，大環境的感覺啦，因為其實大家薪水也沒有甚麼調整。」

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民生開銷貴，錢變的更薄，尤其美元升值強勢，日本政府則一貫堅持超寬鬆貨幣政策，讓日圓匯價一路探底，國內民生經濟難撐，但對要到日本旅遊的觀光客來說，成為一大福利。

記者劉俐均指：「除了很多人要搶換日幣出國之外呢，對哈日族來說，最喜歡的日本藥妝還有這些小家電，現在都是非常好入手的價格，因為日幣兌換美元一度來到150元，是創下32年來新低。」

日圓從今年以來已經貶值21%，專家分析除了有利於日本的觀光回溫，也反映在日本出口產業上，特別是工業、汽車、電子出口為主的企業，長期來看股價仍有看漲空間，但受到原物料高漲，日圓貶值效果恐怕不能抵消成本上漲，像是豐田汽車4到9月合併財報，淨利潤比去年同期減少23%，全年淨利潤預期不變，為2.36兆日圓，也比前一年減少17%。

第一金投顧董事長陳奕光：「投資人在這塊比較聚焦在外銷，日本的外銷產業，因為日本的這個產業的企業的優勢，是來自於它的這個汽車。它的汽車工業在整個全世界上來看，應該是排名前三名，所以汽車工業在整體的這個日本企業裏面，它是帶動它的獲利數字的一個引擎，那第二就是在零組件，像半導體它的矽晶圓。」

目前日本通膨率大約在3%上下，來到2014年以來的高點，首相岸田文雄10月28號召開內閣會議，宣佈支出約39兆日圓，大約新台幣8兆5000億元的「綜合經濟對策」，其中綜合經濟對策財源將包括2022年度，第二次追加預算案，約為29兆1千億日圓，如果再加上民間投資與財政措施，總規模可達到71兆6千億日圓，針對民生生計、就業以及產業的全面振興。

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日本政經觀察家福澤喬：「他從9月27號一直到10月底的這一段時間呢，他總共投入了6兆3000億日圓，去把這個美元賣掉的時候。日本的財務省的神田財務官，他已經非常明白表示，對於日圓這件事情，我們只有跟投資客抗戰到底。所以說日圓貶值的這個時間點，大概是在150日圓左右，這件事情一定只到了。就是我們在講的4月份的這個，日銀總裁黑田東彥下台之前，會維持這個狀況，但是4月過後會不會是這樣的狀況，就不知道了。」

第一金投顧董事長陳奕光：「你可能在這個時間點來看，整個全球股市進入一個熊市，反而在亞股部分的日本，你發現它這個地方相對抗跌，然後是會吸引一些投資人進場，來做一些撈底的動作，而日本的股市是因為貶值的關係，然後它在外銷企業的這一塊，其實是讓它的毛利率增加非常的多。也使得說目前日本在做這個市調的過程裏面，有900家的公司70%這個獲利數字，都是超乎預期的好，所以在整體投資在日本市場上來看，我講的是就日本基金的角度上股票型基金，其實它是有一些優勢的。」

後疫情時代，各國力拼經濟復甦，尤其在美元獨強之下，非美貨幣貶值不斷破新低，專家強調，日本股市跌幅幅度相對歐美小，將有望成為成熟市場的投資新星。

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