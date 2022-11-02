Twitter擬向「藍剔」用戶收取每月8美元訂閱費　馬斯克親自宣傳

馬斯克（Elon Musk）在成功收購Twitter後，開始進行改革。馬斯克11月1日表示，他正計劃為Twitter的「藍剔」收除每月８美元的費用，並稱之為「Twitter Blue」。



Twitter沒有訂閱收消費，至今幾乎完全依賴廣告費維持收入。有報道引述Twitter內部文件，稱馬斯克原定希望向每名「藍剔」用戶收取每月19.99美元價格，但因遭受抗議後，馬斯克改變初衷，把費用下調至8美元。

其中一人是著名劇作家Stephen King，他在其Twitter帳戶上罵到每月20美元實在太貴，並引來了Elon Musk親自回應，並稱：「如果8美元那怎麼樣？」

↓↓馬斯克10月31日參加了名模Heidi Klum的萬聖節派對，穿上紅色衣服裝扮，照片被他拿來當成8美元的宣傳

馬斯克後來在個人的Twitter上，重申了每月8美元的決定。並提出了收費「藍剔」會藉的初步計劃。訂閱會藉可以在回覆、提及和搜索中獲得優先權，可發布更長的影片及音樂內容等。

所謂藍剔是Twitter的一個驗證標籤，以便讓其他人知道這帳戶確實是本人。藍剔除了是高知名度的象徵，也是確保不會被冒認的系統。全球知名人士、政客、官方或非官方機構均有藍剔以資識別。