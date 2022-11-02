巴西新總統｜盧拉能複製當年成功　再次帶領巴西走出困境？

巴西工黨候選人、前總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在巴西大選中險勝，擊敗博爾索納羅（Jair Bolsonaro）當選總統。左翼的政府上台後會帶來更多的社會資助，但巴西正面對全球通脹、經濟不景氣的現實，外界預料他會採取溫和及務實路線，試圖帶領巴西經濟走出困境。



盧拉承諾「重建巴西」，即恢復因多年投資不足而遭受重創的公共服務，及利用石化燃料資源以降低國內能源價格上升，對抗通脹。他現在的任務，是要說服投資者和金融市場，他會如何承擔財政責任。

批評者表示，盧拉的競選活動過份依賴懷舊情懷，他一直拒絕透露其應對今天巴西前景的經濟計劃細節。他在3月向美國時代雜誌（TIME）表示，他不會在贏得選舉前討論經濟政策，因他已歷任兩屆總統。

圖為10月30日，巴西聖保羅。盧拉在總統大選中獲勝，與妻子及競選團隊慶祝。

盧拉上週發表的一份文件，承諾將改善醫療保健等公共服務，並免除低收入者的所得稅，但政府將如何支付這些費用卻含糊其辭。高盛拉丁美洲經濟研究團隊負責人拉莫斯（Alberto Ramos）表示，文件只是描畫了一個長遠願景，但缺乏如何負責任地從財政上實現政策。

商業和金融界的許多人希望盧拉能夠避免2011年，他的繼任者羅塞夫（Dilma Rousseff）所犯的錯誤，以過度寬鬆的財務政策及干預市場，最終把巴西推入衰退深谷。

不同往日 今天更具挑戰

盧拉在2003年至2010年擔任總統期間，實行經濟年金改革並節省財政支出，讓財政穩健發展。而他同時增加社會福利，包括著名的「零饑餓」（Fome Zero）計劃，提高最低工資政策等深受貧困階層歡迎。盧拉在任期間成功減少巴西的饑餓人口，讓他贏得了2011年世界糧食基金會頒發的世界糧食獎。

但與當年相比，盧拉今天所面對的，會較他第一屆政府的更具挑戰。巴西經濟長年沒有起色，新冠疫情及俄烏戰爭的雙重打擊增加全球經濟動盪，氣候變化帶來的乾旱同時打擊農業的生產。

盧拉將於2023年正式上任，新政府如何在國會推行預算案將是一個挑戰。為擊敗博爾索納羅，已承諾擴大社會福利將額外增加政府支出，如何選擇財政部長的至關重要。鑑於盧拉僅以微弱優勢獲勝，外界預料他將會選擇溫和派的人擔任財長，巴西銀行Banco Inter首席經濟學家維多利亞（Rafaela Vitoria）表示：「一個對市場更加友好的角色會是一個好消息，而強推更政府支出要求及干預經濟的人將不會受到歡迎。」