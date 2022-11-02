中越聯合聲明：越南重申堅定奉行一中政策　不與台灣發展官方關係

中國外交部網站2日發布的《關於進一步加強和深化中越全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》中指出，越方重申堅定奉行一個中國政策，支持兩岸和平發展與中國統一大業，不同台灣發展任何官方關係。



越南共產黨中央委員會總書記阮富仲於2022年10月30日至11月1日對中國進行正式訪問。訪問期間，中國國家主席習近平同阮富仲舉行會談，並代表中國黨和政府向阮富仲頒授中華人民共和國「友誼勳章」。中國國務院總理李克強，全國人大常委會委員長栗戰書，全國政協主席汪洋分別會見阮富仲總書記。在各場會談、會見中，雙方相互通報各自黨和國家情況，就中越兩黨兩國關係及當前國際地區局勢深入交換意見，達成一系列重要共識。

聲明稱，越方重申堅定奉行一個中國政策，支持兩岸和平發展與中國統一大業，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動並一貫支持不干涉各國內政原則，不同台灣發展任何官方關係。

聲明說，雙方主張，各國在平等和相互尊重的基礎上就人權問題開展交流和合作，推動在人權領域加強國際對話與合作，不將人權問題政治化。雙方同意加強在世界貿易組織、亞太經合組織、中國－東盟、瀾滄江－湄公河等國際和地區框架內的合作，落實好《區域全面經濟夥伴關係協定》，推進區域經濟互聯互通，促進各國共同發展。

雙方強調，安全是發展的前提。基於聯合國憲章各項目標和原則，越方積極關注中方提出的全球安全倡議，願同中方及各相關夥伴一道，共同維護世界的持久和平與安全。雙方同意加強在聯合國框架內的合作，就共同關心的國際和地區問題保持密切溝通與配合，堅持踐行並尊崇多邊主義，共同維護國際公平正義，遵守聯合國憲章和國際法。

根據聲明，阮富仲訪問期間，雙方還簽署了一系列文件，涉及經貿、人文、旅遊、農業等多個領域。其中包括： 《中共中央對外聯絡部與越共中央對外部合作協議》《中國人民對外友好協會與越南友好組織聯合會2022年至2027年友好合作備忘錄》《中華人民共和國商務部與越南社會主義共和國工貿部關於加強中越商品供應鏈保障合作的諒解備忘錄》《中華人民共和國文化和旅遊部和越南社會主義共和國文化體育旅遊部2023年至2027年文化和旅遊合作執行計劃》《中華人民共和國海關總署與越南社會主義共和國工貿部關於中國與越南雙邊貿易中食品安全的合作諒解備忘錄》《中華人民共和國海關總署與越南社會主義共和國農業與農村發展部關於越南鮮食香蕉輸華植物檢疫要求的議定書》。