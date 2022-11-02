梨泰院人踩人發生4小時前　群眾多次報案「警僅出動4次」態度輕忽

韓國首爾梨泰院10月29日晚上的萬聖節派對發生人踩人事件（踩踏事故）。韓媒11月1日指稱警方事發前曾多次接獲民眾報案，指出梨泰院的人群情況問題與危機，但警方沒有積極處理及應對。



韓國梨泰院人踩人：韓國首爾龍山區梨泰院洞2022年10月29日人晚發生踩踏事故，人們在案發後2天、即10月31日來到慘劇現場附近的街道悼念。群眾神色哀傷，有人以紙巾拭淚。（AP）

案發前的4小時內，韓聯社報稱，警方儘管接到11個報案電話（有報道稱多達79次），但僅出動4次到現場疏散人群，其餘多數以「現場已經有警員出動」為由，沒採取任何措施。

警察廳公開的數據顯示，第一個報警電話的撥打時間是事發當天（10月29日）下午6點半左右。報案的人稱，大批人湧入令人不安，也無法從人群中走出來，卻仍有人擠入其中，感覺會被壓死，需警方到場管制。不過，警員出動後沒採取措施。當局的解釋是：當時現場人群減少，發生事故的風險不大。

韓國梨泰院人踩人：韓國首爾龍山區梨泰院洞2022年10月29日人晚發生踩踏事故，一名男子在案發後3天、即11月1日重回慘劇現場附近的街道悼念，忍不住掩面哭泣。（AP）

第二個報案電話撥打時間為晚上8時左右，稱梨泰院地鐵站三號出口一帶人太多，很多人跌倒受傷。警員接報到場，同樣只是將人群引導返回行人路上，沒採取其他措施。

晚上8時到9時都都有多通報警電話的紀錄，報案人稱人潮過多，現場很混亂，可能發生人踩人，但警方還是沒積極採取行動。

來到當晚上10時11分、即案發前4分鐘，警員在報案電話中聽到現場有慘叫聲，但警方還是沒派人到場。

韓國首爾梨秦院人踩人慘劇現場地圖。（01製圖）

報道稱，韓國總統尹錫悅對為此憤怒，下令徹查事件，稱嚴格依法處置有關人員。

警方早前已稱，將對接獲11個報警電話的警員展開調查。

在韓國首爾梨泰院發生踩踏事故中，有156人死亡、158人受傷。

韓國警察廳長尹熙根11月1日於記者會上就梨泰院人踩人事件承認警方準備不足，未有阻止事件發生，公開向國民鞠躬道歉。