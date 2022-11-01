梨泰院人踩人｜部門首長道歉：首爾市長流淚　總理為內政部長解畫

位於韓國首爾龍山區的梨泰院洞在29日晚發生人踩人意外（踩踏事故）。政府被指沒就大量人流作出管理規劃，亦無加派警力維持秩序，因此備受批評。來到事發後第三天、即11月1日，多個部門主管輪流出來公開道歉。



韓國總理韓悳洙11月1日在首爾韓國新聞中心就事件與外國媒體記者座談。他對各國媒體譴責韓國政府事前應對不力的報道，進行答問與解釋。

他在談及事件起因時稱，最重要的因素始終是「公眾管理」，政府在此方面缺乏充分的制度支撐，以及系統性努力。

對於有人問及，事發前是否有人在人群中故意推擠，韓悳洙回答稱，連接2條大路的巷子共有3條，很多人好奇為何人踩人偏偏發生在第2條巷中。他說，對這類問題，應按部就班基於嚴格的流程和調查作判斷，而不是主觀推測。

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韓國首爾市市長吳世勛1日在市政府大樓召開記者會，就事件正式公開道歉，期間一度忍不住流淚，並轉身用手帕拭淚。

他稱，身為為市民生命和安全負責的首爾市長，他在這件事負有無限責任，在此向市民深表歉意。他稱向遇難者家屬深切慰問，同時冀盼正就醫的傷者盡快康復。吳世勛稱將全力以赴幫助遺屬、傷者，以及為此悲傷的民眾重過正常生活。

他稱對人流密集的場地和活動，市政府將從這一刻起細緻檢查，消除事故隱患，同時與中央政府聯手，全力改善相關制度。他稱，為防止同類慘劇重演，首爾市將制定對策。

當他被問及是否承認市政府在預防對策方面有漏洞，吳世勛回答稱，偵辦機構會就此調查，相信責任歸屬會趨於明朗。他說，首爾市將自行調查相關部門是否已盡職盡責，但最終將根據司法部門的調查得出結論。

韓國梨泰院人踩人：韓國首爾市龍山區梨泰院洞10月29日晚發生踩踏事故，圖為10月30日晚鏡頭下的出事現場圖片。（新華社）

行政安全部長同道歉

韓國行政安全部（相當於內政部）部長李祥敏（前譯李相敏，Lee Sang-min）11月1日在記者會上謝罪，稱作為保護國民安全的官員卻未能盡責，為此深感抱歉。

面對外界指責警方人群管理不力的聲音，他30日聲稱，即使部署更多警力，都無法避免悲劇的發生。這番言論惹來外界強烈譴責。

韓悳洙11月1日在座談會上表示，李祥敏之意並非「投入警力無用」，政府對國民安全承擔無限責任，不可能僅因某一種理由就可將事故合理化，從而規避責任。在未具備完善的公眾管理制度的情況下，事故應對就會存在一定局限。在沒主辦方的群眾自發性活動方面，安全管理制度顯然亟需得到改善。

李祥敏30日除了發表「警察多都沒有用」的言論，他也說，「這不是一次特別令人關注的大型聚會」，規模與往年也無分別。

李祥敏雖承認曾就幾次示威活動而在光化門部署大量警察，但稱梨泰院事件似乎不是「部署更多警察或消防員就可防止的事件」。

韓國警察廳長尹熙根在11月1日，於記者會上就梨泰院人踩人事故，承認警方準備不足，未有阻止事件發生，公開向國民道歉。

尹熙根在記者會上，表示警察廳在當日入夜前收到了許多告知危險的警報，但未予以重視。直到事發前1小時仍收到了報警求助，但同樣未有特別安排人手處置。

對於警察處事不力，未有阻止事件發生，尹熙根在記者會上道歉，同時對所有遇難者、死者家屬深表哀悼。

尹熙根表示將成立獨立特別機構，調查事故的前因後果，包括檢視警察廳在收到通報後有否採取合適應對措施，同時確保同類事件不會再發生。

韓國梨泰院人踩人：韓國首爾市龍山區梨泰院洞2022年10月29日晚發生踩踏事故，圖為10月30日晚鏡頭下的出事現場的封鎖線外有警察站崗。（新華社）