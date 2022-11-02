佩洛西丈夫遇襲｜陰謀論四起　特朗普加入行列：她家不是遭闖入

美國中期選舉11月8日舉行，在此前夕，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）10月底在家中遇襲，引發社會嘩然，陰謀論也滿天飛，前總統特朗普（Donald Trump）11月1日加入行列，質疑並非歹徒闖入事件，言論惹起爭議。



在遇襲案中，佩洛西位於三藩市的寓所10月28日遭闖入，她當時不在家，丈夫保羅則被歹徒用鎚仔襲擊，他之後以去廁所為由，躲進洗手間報警求助。

特朗普1日接受電台訪問時，先形容事件是「悲慘情況」，之後開始質疑事有蹊蹺，他稱「過去幾周，那家庭發生的事情很奇怪...... 你知道，也許你和我最好不要談論它。那玻璃似乎是從裏面被打破的，你知道，所以這不是闖入，而是破門而出。」

他又稱「整件事是瘋狂的，我的意思是，如果（他們）說的還有一點真實，那真是瘋狂。但窗戶是被打破的，奇怪是從事情發生那一刻起，警察幾乎就站在那裏了。」

襲擊事件發生後，陰謀論四起，甚至有網站刊文聲稱保羅曾與男妓爭執，才會遇襲，世界首富馬斯克一度在Twitter轉發文章，同日刪除帖子。加州警方發聲譴責陰謀論者。