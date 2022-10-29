陰謀論與槍械崇拜：為何佩洛西丈夫遇襲並非單一事件

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的家遭歹徒闖入，佩洛西丈夫遭襲擊受傷。事件在中期選舉開鑼不到兩週前發生，讓人不禁擔憂美國政治暴力。而這不是單一事件，美國針對政客的犯罪或企圖犯罪事件日增，對政界人物人身安全構成威脅。



被捕的42歲疑犯德帕普（David Depape），被指是極右陰謀論的信奉者，認為民主黨都是一群「兒童性販子、獵殺嬰兒的恐怖地下集團」。

所幸佩洛西當時並不在家。

迄今執法部門仍未公布德帕普為什麼要找佩洛西，但他顯然不會是純粹希望與她「見面握手」。

圖為10月28日，佩洛西為於三藩市的家。有歹徒闖入並襲擊佩洛西丈夫，警方趕至並拘捕了疑犯。（AP）

如此的暴力事件不僅威脅着民主黨，也發生在共和黨人身上。在6月，一名男子在保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的家附近被捕，他從加州跑到華盛頓，攜着槍想着要殺了卡瓦諾。一個月後，約州長長候選人澤爾丁（Lee Zeldin）在活動台上遭人襲擊未遂。當時一名退伍軍人跳上台，向

最血腥的事件發生在2017年，路易斯安那州參議員斯卡利斯（Steve Scalise）遭極左支持者的男子日開槍襲擊受傷。

佩洛西的家遭入侵事件發生後，一眾共和黨議員，包括參眾兩院領袖，均譴責事件並對佩洛西的丈夫致以慰問。

陰謀論與共和黨糾纏不清

然而，共和黨似乎有更暴力的傾向。相比民主黨，共和黨是陰謀論的集中地，且部分與共和黨人糾纏不清。如前總統特朗普（Donald Trump）積極鼓吹陰謀論，眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）是知名的QAnon支持者。格林曾批評佩洛西是「蓋世太保」，處處迫害共和黨。

密歇根州州長候選人迪克森（Tudor Dixon）有一套理論，指民主黨企圖透過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的防控措施破壞美國經濟，以報復美國內戰時南方作戰失敗的過去，儘管愈仔細聽會發現那是語無倫次。

圖為10月9日，賓洲格里利一間槍械店。內裏放滿可供購買的槍枝。（Getty）

共和黨的槍械崇拜

同時，共和黨是槍械崇拜者，當然共和黨不是唯一擁有槍械的人，但他們似乎已到了一個走火入魔的地步：包括在視訊會議上展示自己擁有多枝手槍，喊着「我有權用我的槍做什麼就做什麼」；及表示處理校園槍擊案，最好的方法就是讓老師們都帶槍「保護學生」。

共和黨視槍械管制為打壓美國自由，這容易讓共和黨的支持者同樣支持擁槍，讓他們之中的激進者顯得更暴力及危險。

共和黨會經常提到左翼有「反法西斯」（ANTIFA）的極左組織，但ANTIFA與民主黨基本沒直接聯繫，內裏亦不時發表對拜登政府的不滿之聲。但極右的誓言守護者（Oath Keepers）及驕傲男孩（Proud Boys）則有着很高的共和黨親和力，他們是特朗普忠實支持者，也是2021年衝擊國會的主要參與者。

這些威脅沒有簡單的解決方案，因各種理由兩大政黨均沒有動力也沒有辦法對此採取任何行動，美國右翼的狂熱只會變得更加危險。