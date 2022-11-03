丹麥首相辭職並啟動組建新政府　盼實現左右共治

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）在大選中獲勝後，11月2日向女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）遞交辭呈，啟動籌組更廣泛新政府的程序。



弗雷澤里克森上午11時晉見女王並遞交辭呈，正式啟動與其他政黨領袖協商的程序。

她帶領社會民主黨在1日舉行的國會選舉中多贏2席並獲逾27%選票，繳出2001年以來最佳的選舉表現。

根據選舉結果，在國會179個議席中，社會民主黨握有50席，是國會最大黨。這個習慣領導少數政府的政黨現在希望跨越傳統的左右派、朝野來執政。

英媒指，弗雷澤里克森的敵友都對這種聯合政府抱持懷疑態度，結果仍是未知之數。

奧爾胡斯大學（Aarhus University）政治學家斯圖貝爾Rune Stubager也告訴法媒，弗雷澤里克森稱率政府總辭是為了「進入談判，以組建一個更為廣泛的政府，這可能會耗費一些時間」。

弗雷澤里克森的左翼陣營由5個政黨組成，外加自治領地格陵蘭（Greenland）和法羅群島（Faroe Islands）的3席，一共拿下國會90個議席，佔據國會大多數。右派與極右派獲73席議席，中間派則有16席。

現任政府對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的手法大致獲得好評，但因殺貂危機引發這次大選。政府憂心變種病毒株，2020年11月決定撲殺境內約1,500萬隻水貂。

由於這項決策竟違法，支持弗雷澤里克森政府的社會自由黨（Social Liberal Party）威脅，除非弗雷澤里克森宣布改選、重拾選民信任，否則將推翻政府。結果社會自由黨豪賭失算，原先握有的16個席位在這次選舉中丟掉9席。