丹麥女王「搣柴風波」有內情？小報指女王幼子愛上大嫂有相為證

丹麥女王瑪格麗特二世日前拔除么子約阿基姆王子（Prince Joachim）的四名子女王子和公主頭銜，聲稱要讓他們過更正常的生活，卻爆出被拔除頭銜的孫子女感到被排除在外，甚至被欺凌，女王之後也公開聲明致歉。



然而，英國《每日郵報》報道，西班牙雜誌《浮華機密》（Vanitatis Elconfidencial）宣稱，丹麥王室出現裂痕的真正原因是約阿基姆王子「深愛」嫂嫂、儲妃瑪麗（Crown Princess Mary）。

（編按：瑪麗是現今丹麥王儲（Prince Frederik）的妻子）

丹麥女王瑪格麗特二世早前提出精簡王室的決定，或許背後有故事：（按圖了解）

+ 4

《瑞典女性周報》Svensk Damtidning甚至刊出一張照片，照片顯示約阿基姆王子在皇家近衛團（Royal Guard Regiment）一場宴會中，試圖親吻瑪麗太子妃。《浮華機密》指出：「帶着明顯的醉意，丹麥女王么子約阿基姆王子似乎試圖用嘴唇封住瑪麗太子妃（Princess Mary）的唇，而瑪麗太子妃盡可能躲閃，面帶平靜的微笑。約阿基姆王子的夫人瑪麗王妃（Princess Marie）目睹了尷尬的時刻。」

《浮華機密》還指出，丹麥王儲弗雷德里克王子（Crown Prince Frederik）和夫人瑪麗（Princess Mary）結婚後不久，丹麥媒體就開始猜測「約阿基姆王子深愛嫂嫂瑪麗太子妃」，「事實上，約阿基姆王子離婚後於2007年宣布與同樣來自法國、外表酷似甚至幾乎同名的法國女子結婚，一點也沒有幫助」。

由於約阿基姆王子迷戀嫂嫂瑪麗太子妃的傳言甚囂塵上，《浮華機密》聲稱丹麥女王瑪格麗特二世還要他們以行動表現，根本沒有問題。《每日郵報》也聯絡丹麥王室，提出置評請求。

相關文章：丹麥女王撤4名王孫頭銜 23歲「男神王子」曝心聲：非常難過

+ 3

延伸閱讀：

計畫趕不上變化…哈利、梅根有意與王室和解 卻因「這件事」告吹

因一家業者怠慢安全 北海道世界遺產觀光潮一夕崩壞

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】