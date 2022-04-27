丹麥解除所有疫情禁令　雖有七成人口確診　但第三劑疫苗接種率高

台灣正面臨疫情威脅，反觀北歐國家丹麥，現在已經老神在在，二月開始，幾乎鬆綁所有防疫政策，現在免戴口罩、也不再規定民眾必須打疫苗，而且更放寬入境規定，歡迎外國人前往旅遊。背後依靠的，是完整醫療及科學數據，儘管丹麥去年11月到今年3月累積有七成成年人染疫，但高疫苗接種率，低重症率，病毒不再構成威脅，當地民眾恢復像過去一般的正常生活。



這是丹麥哥本哈根最熱鬧的市集廣場現在的模樣。熙來攘往，男女老少不用再遮住半張臉，可以大口大口自在呼吸，忘了甚麼叫社交距離。草皮上，兒童快樂追逐，還有人做日光浴，新冠肺炎陰霾，就像一場夢，如今夢醒了。

旅居丹麥台人Joyce：「跟平常生活完全一模一樣，唯一的差別呢，我們可能進超市或者是公共區域會有乾洗手，那個都是自願性的，你要不要用隨你自己。」

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現在丹麥可說是老神在在，今年二月開始，幾乎取消所有對新冠的措施和禁令，地鐵不必戴口罩，酒吧餐廳沒有營業時間限制。翻開丹麥疫情曲線圖來看，剛好就是在二月中達到高峰後，確診數字一路往下掉，儘管現在每天確診人數，平均維持在一到兩千人，但當地人已經輕鬆看待。

旅居丹麥台人Joyce：「周遭的朋友真的超過一半以上都得過，我甚至還有同事呢，是確診兩次，但是他們其實沒甚麼後遺症。」

儘管全丹麥有311萬人確診，佔了總人口得七成，但大多數都是輕症，丹麥疫苗接種率第一劑83%，第二劑82.3%，第三劑62.1%，然而打疫苗的這條路，丹麥也不是沒有碰壁過。

Joyce續說：「反疫苗的人也很多，那他們也會宣傳，有那種小的傳單，然後塞到那個郵箱裏面，一直告知打疫苗是不對的，當時就曾經開記者會的時候，剛好有一個（人員）昏倒了，昏倒之後那個就被剪輯成為，喔，因為打了疫苗，後來我們這一位醫療工作的主管，就必須跳出來說，我還活得好好的。」

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證據會說話，丹麥傳染病研究所發現，第三劑疫苗注射後立即提供高達90.2%住院保護，感染Omicron的風險降低近50%。四個月後，對防止重症仍可提供高達77.3%保護力。丹麥國立血清研究所認為，新冠肺炎不再被認為是一種威脅社會的感染疾病。丹麥人自己又是怎麼看？我們找到在台北開餐廳的丹麥人，實際詢問。

在台丹麥人Michael：「政府的政策是基於研究和數據，現在丹麥的一切都步上正軌，沒有任何防疫的限制。」

丟掉政治口水，丹麥政府拿出科學論理，宣布不向85歲以上的老年人或高風險族群，接種第四劑疫苗，也不向18歲以下人口接種第三劑。二月底，丹麥成為第一個取消所有COVID-19旅行限制的歐盟國家，到了3月底，當局宣布不再對入境第三國旅客採取措施，不需出示疫苗護照或陰性證明。

Michael補充：「這對於商業是非常好的，而且人們也需要出個遠門去透透氣。」

來自台灣的台安醫院心臟血管外科醫師袁明琦：「大家都是只有兩年半左右的經驗，在國外最大的特色，就是完全以實證醫學來作根據，也就是我邊做邊看邊走。」

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