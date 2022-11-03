美國中期選舉｜拜登呼籲選民保障民主　抵抗政治暴力

美國中期選舉即將舉行，總統拜登（Joe Biden）11月2日發表全國講話，強調今次選舉關乎民主，並呼籲全國上下回歸團結一致的初心。



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《衛報》報道，拜登在晚間黃金時段發表講話，談及美國的民主狀況，他以眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西）的丈夫保羅佩洛西（Paul Pelosi）日前在家中遇襲一事作為開場白，指施襲者高呼「南西在哪裏？」（Where's Nancy？），與國會去年1月6日遭衝擊時，暴徒當時的言論一樣。

拜登批評，上任總統特朗普（Donald Trump）和支持者散播的2020年大選不公的謊話，導致政治暴力和選民被威嚇的情況火上加油。他指出美國正面對關鍵時刻，大家應發出一致和強而有力的聲音，表明威嚇選民的行為沒有立足空間。

他提到今次中期選舉有不少重要議題處於存亡之秋，包括經濟、社區安全、個人自由、醫療制度的未來等，但最受威脅的議題就是民主本身。拜登形容，民主成為今年的選票內容，因此大家應就受威脅議題投票，而不是只專注於目前的政策。

而在講話中，拜登亦將矛頭指向特朗普，前者以「落敗的前總統」稱呼對方，批評稱他濫權，而且將對自己的信任凌駕於憲法，並在共和黨活動上就信條說謊。

拜登強調，大家不應只有勝出時才愛國，而是要團結一致。他預計今次投票的選民數目會創新高，期望可以聽到每個美國人的聲音。不過他稱多個州份只會在8日選舉結束後才點算提早投票的選票，因此選舉結果可能不會在當天晚上公布，拜登呼籲大家保持耐心。