美國中期選舉｜美媒：共和黨內部就援烏意見分歧加劇

美媒報道，美國共和黨內就繼續援助烏克蘭問題上的分歧正在加劇。



俄羅斯衛星通訊社11月1日引述《華盛頓郵報》報道稱，最近數週，共和黨內就向烏克蘭提供「額外美金」問題上的分歧正在加劇。

眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）警告稱，如果共和黨能在中期選舉領先於民主黨獲得眾議院的控制權，那麼該黨將會停止或限制對烏克蘭的援助。

值得注意的是，共和黨立法者此前反對民主黨提出的一項法案，它允許司法部從被扣押的俄羅斯資產中撥給烏克蘭數百萬美元。報道稱，大多數共和黨人說，最好能用更多的錢解決內部問題。極右派候選人則呼籲徹底停止援助。

報道還稱，共和黨人中有很多「鷹派」，他們承諾繼續向基輔提供援助，還會在某些情況下呼籲白宮要做得更多。

報道稱，共和黨人之間存在的分歧正對拜登「構成挑戰」。

美國11月8日舉行中期選舉。

俄羅斯此前已就向烏克蘭供應武器問題向包括美國在內的所有國家發出照會。俄羅斯外長拉夫羅夫指出，任何包含烏克蘭武器的物資都將成為俄羅斯的合法打擊目標。俄羅斯外交部表示，北約國家向烏克蘭供應武器是「在玩火」。俄總統新聞秘書佩斯科夫指出，西方向烏克蘭輸送武器無助於俄烏談判取得成功，將具有消極效果。