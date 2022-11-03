埃塞俄比亞政府與提格雷叛軍達成停火協議　結束兩年衝突

埃塞俄比亞持續兩年的內戰終於曙光，該國政府與北部提格雷（Tigray）的叛軍「提格雷人民解放陣線」（Tigray People's Liberation Front，簡稱TPLF）11月2日達成停火協議，化解當地的人道危機。



英國廣播公司（BBC）報道，埃塞俄比亞交戰雙方代表在尼日利亞前總統奧巴桑喬（Olusegun Obasanjo）的協助下，在南非舉行多天談判，最終同意結束衝突。

雙方曾在今年較早時一度同意停火，惟他們在8月撕破協議，再次交鋒。不過在今次的協議之中，雙方的承諾比以往更進一步，包括TPLF作出解散並安排成員過渡到政府軍的主要讓步，他們重申埃塞俄比亞只有一個國防軍。

另外雙方同意恢復主要服務，運送人道救援物資是其中一項要務。 總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）形容，今次的協議具有紀念意義，承諾會遵守內容。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）認為這是邁向和平的第一步，並希望可以為數以百萬計受影響民眾帶來慰藉。

埃塞俄比亞的內戰在2020年11月4日爆發，導致提格雷地區與世隔絕近兩年，電力、通訊、互聯網及銀行等服務中斷，醫院缺乏藥物。世界衛生組織（WHO）指，當地物資短決，估計區內大約90%人口需要糧食援助，另外大約三分一兒童遭受嚴重營養不良情況。