埃塞俄比亞內戰一年逆轉　「東非小中國」景象恐難再現

到11月上旬，從2020年11月開始的埃塞俄比亞「提格雷戰爭」正在迎來根本性的逆轉。一年前曾以「平叛」名義大舉開進提格雷州首府默克萊（Mekelle），並佔領超過半年的埃塞俄比亞國防軍及其盟友正在全國各路戰場遭遇慘敗。此前兵敗如山倒的前執政黨，「提格雷人民解放陣線」及其武裝力量則組織起「統一戰線」，準備以先禮後兵的方式再次奪回全國政權。



到11月5日，同時身陷八場內戰的埃塞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）當局已風雨飄搖。埃塞國防軍在歷經2021年6月後的三場慘敗後，其麾下34個師據稱有27個被擊潰。隨着聯軍最前鋒距離該國首都亞的斯亞貝巴郊區不足50公里，該國各大主要公路已被游擊隊切斷。這場雙方總兵力超過五十萬，數百萬平民捲入其中的大戰即將迎來尾聲。問題也隨之而來：埃塞俄比亞，這個直到2018年都曾被外界稱為「中國模式的模仿者」、「東非小中國」的新興國家還有收拾殘破山河東山再起的機會嗎？

命運的循環

埃塞俄比亞從2011年之後呈現的「中國模式」也許是一種偶爾符合條件的繁榮。在2014年時，曾有專家認為中國在近代發展歷程上的相似，使埃塞俄比亞可以借中國模式風生水起，其相對健全的法制也讓亞洲企業願意試水轉移產地。但這種繁榮是建立在「埃塞俄比亞人民革命民主陣線」（EPRDF）與梅萊斯（Meles Zenawi）政府長期執政的慣性上的。

梅萊斯制定了五年計劃，推動了與中國「改革開放」相似的推動市場經濟的改革。梅萊斯沒有像其他非洲國家那樣，建立多黨制或西方式的選舉，反而擔任臨時總統及總理20多年，以訓政方式建立了具備凝聚力和效率的中央政府。這使得埃塞當局在一段時期內具備推動、號令全國共同作為的能力，其大多政策能得到充分貫徹。

梅萊斯在2012年突然去世，埃塞俄比亞各派系的最大公約數也隨之不復存在，在該國仍沿慣性運轉了6年後，自1995年確立的埃塞「民族聯邦制」開始失衡。到2017年，當時的奧羅莫民主黨首腦，前防長梅格薩（Lemma Megersa）突然發難，呼籲州務獨立，以此為起點，EPRDF內的阿姆哈拉人和奧羅莫人集團開始組黨並謀求分裂。

圖中綠色處約為提格雷地區，紅色處為已被提格雷南下戰火波及的各州，地圖較下方紅點處為亞的斯亞貝巴所在處。（liveuamap截圖）

在這種趨勢下，埃塞俄比亞在2018年之後的各民族、黨派的分裂態勢也日趨明顯。隨着EPRDF在2019年失勢，前黨主席艾哈邁德親自宣佈原執政黨解體並自建「繁榮黨」，在這一年獲得諾貝爾和平獎的艾哈邁德很快也點燃了埃塞俄比亞全境的民族衝突。

2019年後，該國全境爆發了至少8場大規模衝突，其中具有代表性的包括奧羅莫游擊隊在首都附近的襲擾、奧羅莫解放軍（OLF）等勢力在埃塞與索馬里邊境的衝突、阿姆哈拉武裝爭奪提格雷州西部地盤的戰鬥、少數民族古木茲人（Gumuz）軍閥的獨立活動。

從這裏看去，2020年11月開始的「提格雷戰爭」只是把全境的戰火推到了最高潮。而總兵力25萬人的提格雷武裝的大舉南下，似乎又讓外界看到了梅萊斯率軍30年前從北向南，於1991年5月開進首都的影子。埃塞俄比亞的命運又進入了一種循環。

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發展的真正前景

對外界尤其是中文世界來說，埃塞俄比亞的戰亂其實只有一點值得關注，即這個曾經的非洲優等生，是否還有再次依靠「認真學習中國經驗」、「逐步經濟改革模式」東山再起的機會。中國企業能否像在戰前一樣能在當地取得可觀的收益。

雖然內戰各方到目前為止都確保了中國援建的亞吉（即亞的斯亞貝巴至吉布提）鐵路的通暢，中國在亞的斯亞貝巴周邊的「東方工業園」等企業集群至今仍能維持正常運轉。但內戰的進展決定了這種穩定隨時都會被打斷。隨着駐埃塞俄比亞中國使館、商會等機構已經在2021年7月至9月發布通告，要求在該國西北部提格雷、奧羅米亞等地區的華商儘快撤出，到10月15日，中國使館又再次發布安全警告，這意味着隨着該國內戰逐漸進入白熱化狀態，埃塞俄比亞的經濟環境將在難以預期的時間內再次變得不穩定。

梅萊斯（左）在其任期內曾多次訪華，其在與中國前總理温家寶等人的對話中曾多次談及「擴大雙方經貿合作，願與中方在農業和基礎設施建設等領域加強合作」等實際操作。（中國政府網網頁截圖）

不過，從埃塞俄比亞內戰的領導群體來看，「提格雷人民解放陣線」麾下的軍政官員很多都是前政府高官，他們大都有與中國企業打交道的熟練經驗，譬如其現任黨主席、提格雷州首腦格布雷邁克爾（Debretsion Gebremichael）就是其中代表。

格布雷邁克爾在擔任副總理及通信部長時，就從2007年開始邀請中興、華為等中國企業為該國修建16,000公里的光纖網、建設了第四代移動通訊（4G）網絡，並多次代表埃塞當局邀請中國企業入駐。

在埃塞政壇巨變，提格雷政治勢力被趕回提格雷州後，格布雷邁克爾還專門強調「提州人民對中國抱有友好感情，希望中方一如既往對提州發展給予有力支持和幫助，歡迎更多中資企業前來投資興業」。這使得中國企業直到2020年上半年仍能在提格雷地區完成大型工程的建設，如中國葛洲壩集團承建的馬克雷供水項目等。這一客觀局面意味着即便未來埃塞內戰暫時難以停止，中國企業仍能穩住提格雷地區的基本盤。

至於以奧羅莫黨派為核心的埃塞其他地區，經歷了2018年至今的政治狂熱之後，隨着國際資本在新冠之後的乏力，包括艾哈邁德當局在內的埃塞各勢力可能會重新認識中國資本的能量。雖然按照目前的趨勢，內戰後的埃塞俄比亞將會在低增長水平上徘徊，持續的饑荒會進一步加劇了各個民族間的矛盾，埃塞全國各政治勢力的碎片化也隨之加速。此前那種「東非小中國」的景象，短期內恐難再現，但埃塞各地正常運轉的中國工業園也許還能依託原有的工人、資源等基礎維持運轉，而這也將是不幸中的萬幸。