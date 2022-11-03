朔爾茨訪華︱德國商界表歡迎　訪華團成員有誰？

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）訪華在即，外國輿論對他這次行程議論紛紛，視為「走鋼線之旅」，德國商界則對其訪華表示歡迎。據外媒指，訪華團成員還有西門子（Siemens）總裁博樂仁（Roland Busch）、德國生物新技術公司（BioNTech）共同創辦人沙欣（Ugur Sahin）等人。



德國《商報》報道，12名企業代表會陪同朔爾茨出訪，除了博樂仁、沙欣外，還有大眾汽車行政總裁布盧默（Oliver Blume）、默克集團行政總裁加里霍（Belen Garijo）、德銀行政總裁澤溫（Christian Sewing）、巴斯夫公司（BASF）執行董事會主席薄睦樂（Martin Brudermüller），以及寶馬（BMW）、阿迪達斯（Adidas）、Hipp、Geo Clima Design、瓦克化學（Wacker Chemie AG）及德國拜耳（Bayer）公司的代表。

圖為德國總統朔爾茨（Olaf Scholz）2022年10月27日訪問希臘，與總統米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis，不在圖中）舉行會談，會後兩人出席聯合記者會。（AP）

在朔爾茨即將出發時，德國工商會表態支持他訪華，總幹事萬斯萊本（Martin Wansleben）接受電台訪問時稱，朔爾茨訪問中國正確，認為「這是對世界上最重要之一國家的訪問」，又指「總理沒有比親自與習近平交談更好的選擇」。

法國總統馬克龍（左）10月26日在巴黎愛麗舍宮外歡迎到訪的德國總理朔爾茨（右）。（AP）

朔爾茨2日在德國報章《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）撰文，稱自己在出訪前夕，他與包括法國總統馬克龍（Emmanuuel Macron）在內的歐洲夥伴與跨大西洋朋友協調，歐盟正確地將中國描述為「合作夥伴和競爭對手」，但同時中歐之間近年確是有加強競爭。

朔爾茨認為，歐盟必須通過接受競爭、認真對待系統性競爭的後果，並將其考慮到自己的政策以應對有關問題。他強調，更重要的是要研究在合作的領域中，仍要符合共同利益。