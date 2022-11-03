美國中期選舉︱拜登：共和黨若掌控國會　經濟恐陷入混亂

美國中期選舉進入倒數一周，民調顯示，民主黨籍總統拜登的支持率微升至40%，但仍與上台以來的低點相差不遠。拜登星期二（11月1日）在關鍵州佛羅里達助選時警告，若共和黨人贏得國會控制權，美國經濟恐陷入混亂。



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美國總統拜登10月19日在白宮發表講話。（AP）

三分一民眾最關注經濟僅四成滿意拜登執政表現

根據星期二完成的路透社與益普索（Ipsos）民調，40%的美國人滿意拜登的執政表現，比前一周的調查結果上升一個百分點。

隨著美國通貨膨脹率居高不下、生活費飆漲，今年5月和6月，拜登支持率一度跌至36%的低點。

約三分之一的受訪者認為，經濟仍是美國當前最大的問題，最擔心犯罪問題和墮胎權議題的受訪者分別佔10%左右。墮胎權是民主黨主打的議題之一，共和黨人則大力抨擊拜登在控制通脹、犯罪和非法移民等問題上的表現。

這項為期兩天的網上調查共有1004名成年人參與，調查誤差值為四個百分點。

一般預測，共和黨很可能贏得眾議院控制權，參議院歸屬則很難說。為提振民主黨選情，拜登星期二前往佛羅里達州，展開最後一趟助選行程。

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佛羅里達的老年人口比例很高。拜登在當地講話時，指責共和黨人威脅阻止美國提高借貸限額，以削減社會保障和醫療保險等支出。他說：「沒有什麼比操弄我們能否支付國家賬單這一問題，更能製造混亂，並對美國經濟造成更大損害。」

民主黨在佛州形勢不利，競選州長的克里斯特（Charlie Crist）與競選參議員的戴明斯（Val Demings）民調都落後於共和黨對手、現任州長德桑蒂斯與曾參選總統的參議員盧比奧。在2020年總統選舉中，時任總統特朗普在佛州的得票率比拜登高出三個百分點。

由於中期選舉往往被視為對現任總統的公投，加上拜登支持率低迷，他此前較少為民主黨候選人站台。拜登嘗試把此次選舉重新定位為中產階級在兩黨經濟政策之間的選擇，而不是他上任兩年來的執政成績單。

美國中期選舉2022：圖為2022年10月29日，美國總統拜登在特拉華州為中期選舉提前投票。（AP）

隨著選舉臨近，包括拜登、前總統奧巴馬等民主黨重磅人物紛紛投入助選。民主黨民調專家萊克（Celinda Lake）說，這有助於激發民主黨選民的投票熱忱。她說：“很多議席仍然競爭激烈，但我認為民主黨的民調數字正在逐漸上升，部分原因是民主黨人變得更有活力。”

除了佛州，拜登此行也將前往賓夕法尼亞、新墨西哥、加利福尼亞與馬里蘭等關鍵州。他星期六將在賓州與奧巴馬同台，為競選參議員的費特曼（John Fetterman）拉票。費特曼目前在民調中略佔優勢，若他勝選，民主黨即使在其他選區丟失一個議席，也能保住參議院控制權。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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