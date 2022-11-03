美國中期選舉｜「拜登經濟學」是政治敗筆
美國聯儲局本年以來已四度加息0.75個百分點，通脹依然站穩於8%以上的近40年高位。經濟問題的重要性已成為美國兩黨民眾難得的共識。拜登（Joe Biden）當局與民主黨對此當然是了然於胸，他們8月通過的美國史上最大氣候法案就特意取名為《通脹削減法》（Inflation Reduction Act），希望能藉此展示民主黨「有在做事」。不過，拜登上台以來的經濟政策，卻並非能直通一般選民的政治宣傳。
在通脹高企之際，共和黨對於民主黨的「經濟攻勢」就是指責後者「亂花錢」造成通脹。保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation），近來也多有公布如何強迫拜登減少花費的提案。
民主黨要為通脹負責？
選民這兩年來一直聽聞動輒數千億，甚至上萬億計美元的各種民主黨立法，再看到超級市場中百物騰貴、加油站外告示牌上的汽油價錢高企不下，當然很容易就對共和黨的宣傳照單全收。
這種宣傳固然有其合理之處。拜登剛上任時迅速通過《美國救援方案法》（American Rescue Plan Act），借疫情舒困為由大舉派錢1.9萬億美元，當時連親近民主黨的經濟學家，諸如前財長薩默斯（Lawrence Summers）等，也批評會引發高通脹。但長年習慣了低息、低通脹環境的自由派只看見各種可用錢解決的社會不公，忽視了派錢帶來通脹的風險。最終，薩默斯的預言成真，通脹由「過渡性」的變成持久高企不下，反而造成低下階層更大的生活壓力。
聯儲局本年7月就發布過一項估算，認為美國疫情之下的刺激經濟方案額外造成了2.5個百分點的通脹（相對於英國的0.5個百分點）。
但要說這全是拜登之過，卻值得非議。畢竟，特朗普在2020年也簽下了兩大派錢法案，推出了超過3萬億美元的抗疫救市政策。然而，在面對選民的宣傳之上，民主黨一直以來傾向淡化通脹高企，每當每月公布的通脹率所有下跌，又或者汽油價格稍降，就拿着這些數字出來招搖過市一番，最終在通脹持續之際落得「離地」之名。
如果民主黨一早就把特朗普的「派錢」與拜登的政策合而論之，將通脹定性為民主、共和兩黨的共同責任，也許今天的通脹問題就不會單單是民主黨的選舉致命要害。
何謂「拜登經濟學」？
另一方面，從更廣的角度來看，拜登首兩年任期的經濟政績其實是極其可觀的。首先是他促成兩黨支持一同通過的1.2萬美元《基建投資和就業法》（Infrastructure Investment and Jobs Act），其規模是美國數十年之所未見；其次是用以重振美國半導體生產、高科技和科學研究的《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act），總值2,800億美元；最後，還有包含了史上最大氣候開支、削減藥物、訂立最低企業稅、減低政府赤字的《通脹削減法》。
根據美國土木工程師協會（ASCE）的評分，美國整體基建得分只得C-，該會的2021年報告指出美國的公路有43%處於差勁或平庸的狀況，每兩分鐘就有一條主要供水管道爆破，每日失去可裝滿9,000個遊泳池的可食用水。拜登的《基建投資和就業法》一部份補充了該會估計美國未來10年所需的2.6萬億美元基建投資缺口（以整體基建達至B級為準）。
配合起《晶片與科學法》及《通脹削減法》中的氣候投資，拜登更可算是將美國推入了「工業政策」的時代。據《經濟學人》估計，其未來五年各項產業補貼和稅務減免佔GDP的比例，比起傳統上以國家管控經濟聞名的法國還要高。
而且，雖然在高科技層面的中美競爭首先由特朗普帶動，但真正將國內產業投資、吸引生產線回流與對中國的科技制裁政策（如禁止高端晶片及其生產設備出口到中國等）連貫落實的，卻是拜登當局。其數百億援助晶片生產的政策，吸引到美國本地、台灣、韓國的晶片大廠在美投資生產線；其氣候政策補貼也加速了廠商在美國的電動車、電池生產投資。
這種產業政策，也配合起重建國內製造業職位的方向推行。各個法案的不少補貼，也帶有在地生產比例、工人待遇、學徒訓練等層面的要求。
這種「拜登經濟學」可算是列根時代新自由主義經濟思想大行其道之後，美國民主黨陣營經濟思考的一大轉向。其成效是否合符拜登的期待，可能要以十年計的時間才能得知，卻難說不是拜登的有力政績。然而，這種長遠的產業政策和戰略投資，卻難以作為選舉宣傳之用。
政策與政治是兩回事
雖然不少自由派輿論批評民主黨沒有把握機會、沒有說好自己的政績故事，但客觀而言，修橋補路、半導體廠房設立、科研機構得到更多資源等等，卻確實不是大多數選民在日常生活中會關注到的事務，遠遠不及即時感受得到的通脹衝擊。
拜登當局和民主黨人，對此也並非不了解。因此，從上台第一天以來，拜登在基建投資、產業政策、氣候補貼之外，也有心推動一系列能直接影響民眾日常生活所見所感的福利政策，包括託兒資助、免費幼兒教育、以支票發放的子女免稅額、免費社區大學教育等等。當中，《美國救援方案法》中的一年期子女免稅額，就曾使美國的貧窮兒童人口減半。
然而，當2021年下旬美國通脹走高，拜登的這一系列社會和福利政策就開始被黨內保守派議員攔阻，認為會進一步擴大政府赤字和推高通脹。這段時間內，白宮和國會民主黨人就各種動輒以萬億美元計的法案不斷爭論，媒體只聚焦銀碼的報道，卻加深了公眾對於民主黨人亂花錢的印象，但到最後「亂花錢」的討論卻沒有帶來同等規模的開支法案通過。
於是，深知經濟議題是己方弱處的拜登和民主黨人，就大打保護墮胎權、共和黨危及美國民主等意識形態議題。據《紐約時報》引述的統計，民主黨花費在墮胎權廣告的金額比通脹議題高出十倍。
不過，克林頓1992年競選時所用的一句「It’s the economy, stupid」（笨蛋，問題是在經濟）至今也依然有效。到最近，拜登等人才開始轉向在經濟政策上攻擊共和黨人，批評特朗普從來沒有落實製造業投資，批評共和黨人若然掌權，將會不惜以國債上限問題破壞美國經濟來推倒美國的社會安全保障。不過，這種宣傳轉向已是為時甚晚。
「拜登經濟學」是民主黨經濟政策思考的根本改變，是長期性、未知成果若何的重大投資，卻不是能夠贏取選民支持的宣傳口號。政策本身並不是政治。這道政治敗筆的惡果，將會是未來兩年府院分治下的美國管治停擺。