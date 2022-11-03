美國中期選舉｜「拜登經濟學」是政治敗筆

美國聯儲局本年以來已四度加息0.75個百分點，通脹依然站穩於8%以上的近40年高位。經濟問題的重要性已成為美國兩黨民眾難得的共識。拜登（Joe Biden）當局與民主黨對此當然是了然於胸，他們8月通過的美國史上最大氣候法案就特意取名為《通脹削減法》（Inflation Reduction Act），希望能藉此展示民主黨「有在做事」。不過，拜登上台以來的經濟政策，卻並非能直通一般選民的政治宣傳。



在通脹高企之際，共和黨對於民主黨的「經濟攻勢」就是指責後者「亂花錢」造成通脹。保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation），近來也多有公布如何強迫拜登減少花費的提案。

民主黨要為通脹負責？

選民這兩年來一直聽聞動輒數千億，甚至上萬億計美元的各種民主黨立法，再看到超級市場中百物騰貴、加油站外告示牌上的汽油價錢高企不下，當然很容易就對共和黨的宣傳照單全收。

這種宣傳固然有其合理之處。拜登剛上任時迅速通過《美國救援方案法》（American Rescue Plan Act），借疫情舒困為由大舉派錢1.9萬億美元，當時連親近民主黨的經濟學家，諸如前財長薩默斯（Lawrence Summers）等，也批評會引發高通脹。但長年習慣了低息、低通脹環境的自由派只看見各種可用錢解決的社會不公，忽視了派錢帶來通脹的風險。最終，薩默斯的預言成真，通脹由「過渡性」的變成持久高企不下，反而造成低下階層更大的生活壓力。

聯儲局本年7月就發布過一項估算，認為美國疫情之下的刺激經濟方案額外造成了2.5個百分點的通脹（相對於英國的0.5個百分點）。

美國前總統奧巴馬到佐治亞州為民主黨州和和國會參議院候選人拉票。（AP）

但要說這全是拜登之過，卻值得非議。畢竟，特朗普在2020年也簽下了兩大派錢法案，推出了超過3萬億美元的抗疫救市政策。然而，在面對選民的宣傳之上，民主黨一直以來傾向淡化通脹高企，每當每月公布的通脹率所有下跌，又或者汽油價格稍降，就拿着這些數字出來招搖過市一番，最終在通脹持續之際落得「離地」之名。

如果民主黨一早就把特朗普的「派錢」與拜登的政策合而論之，將通脹定性為民主、共和兩黨的共同責任，也許今天的通脹問題就不會單單是民主黨的選舉致命要害。

何謂「拜登經濟學」？

另一方面，從更廣的角度來看，拜登首兩年任期的經濟政績其實是極其可觀的。首先是他促成兩黨支持一同通過的1.2萬美元《基建投資和就業法》（Infrastructure Investment and Jobs Act），其規模是美國數十年之所未見；其次是用以重振美國半導體生產、高科技和科學研究的《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act），總值2,800億美元；最後，還有包含了史上最大氣候開支、削減藥物、訂立最低企業稅、減低政府赤字的《通脹削減法》。

美國中期選舉2022：圖為2022年10月29日，美國總統拜登在特拉華州提前投票。（AP）

根據美國土木工程師協會（ASCE）的評分，美國整體基建得分只得C-，該會的2021年報告指出美國的公路有43%處於差勁或平庸的狀況，每兩分鐘就有一條主要供水管道爆破，每日失去可裝滿9,000個遊泳池的可食用水。拜登的《基建投資和就業法》一部份補充了該會估計美國未來10年所需的2.6萬億美元基建投資缺口（以整體基建達至B級為準）。

配合起《晶片與科學法》及《通脹削減法》中的氣候投資，拜登更可算是將美國推入了「工業政策」的時代。據《經濟學人》估計，其未來五年各項產業補貼和稅務減免佔GDP的比例，比起傳統上以國家管控經濟聞名的法國還要高。

而且，雖然在高科技層面的中美競爭首先由特朗普帶動，但真正將國內產業投資、吸引生產線回流與對中國的科技制裁政策（如禁止高端晶片及其生產設備出口到中國等）連貫落實的，卻是拜登當局。其數百億援助晶片生產的政策，吸引到美國本地、台灣、韓國的晶片大廠在美投資生產線；其氣候政策補貼也加速了廠商在美國的電動車、電池生產投資。

這種產業政策，也配合起重建國內製造業職位的方向推行。各個法案的不少補貼，也帶有在地生產比例、工人待遇、學徒訓練等層面的要求。

這種「拜登經濟學」可算是列根時代新自由主義經濟思想大行其道之後，美國民主黨陣營經濟思考的一大轉向。其成效是否合符拜登的期待，可能要以十年計的時間才能得知，卻難說不是拜登的有力政績。然而，這種長遠的產業政策和戰略投資，卻難以作為選舉宣傳之用。

政策與政治是兩回事

雖然不少自由派輿論批評民主黨沒有把握機會、沒有說好自己的政績故事，但客觀而言，修橋補路、半導體廠房設立、科研機構得到更多資源等等，卻確實不是大多數選民在日常生活中會關注到的事務，遠遠不及即時感受得到的通脹衝擊。

拜登當局和民主黨人，對此也並非不了解。因此，從上台第一天以來，拜登在基建投資、產業政策、氣候補貼之外，也有心推動一系列能直接影響民眾日常生活所見所感的福利政策，包括託兒資助、免費幼兒教育、以支票發放的子女免稅額、免費社區大學教育等等。當中，《美國救援方案法》中的一年期子女免稅額，就曾使美國的貧窮兒童人口減半。

然而，當2021年下旬美國通脹走高，拜登的這一系列社會和福利政策就開始被黨內保守派議員攔阻，認為會進一步擴大政府赤字和推高通脹。這段時間內，白宮和國會民主黨人就各種動輒以萬億美元計的法案不斷爭論，媒體只聚焦銀碼的報道，卻加深了公眾對於民主黨人亂花錢的印象，但到最後「亂花錢」的討論卻沒有帶來同等規模的開支法案通過。

11月2日，拜登再次就美國民主正面對的威脅發表演說。（AP）

於是，深知經濟議題是己方弱處的拜登和民主黨人，就大打保護墮胎權、共和黨危及美國民主等意識形態議題。據《紐約時報》引述的統計，民主黨花費在墮胎權廣告的金額比通脹議題高出十倍。

不過，克林頓1992年競選時所用的一句「It’s the economy, stupid」（笨蛋，問題是在經濟）至今也依然有效。到最近，拜登等人才開始轉向在經濟政策上攻擊共和黨人，批評特朗普從來沒有落實製造業投資，批評共和黨人若然掌權，將會不惜以國債上限問題破壞美國經濟來推倒美國的社會安全保障。不過，這種宣傳轉向已是為時甚晚。

「拜登經濟學」是民主黨經濟政策思考的根本改變，是長期性、未知成果若何的重大投資，卻不是能夠贏取選民支持的宣傳口號。政策本身並不是政治。這道政治敗筆的惡果，將會是未來兩年府院分治下的美國管治停擺。