朔爾茨訪華前夕稱不會忽視爭議問題　中國：中德是夥伴而非對手

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）即將訪華，他11月2日稱在訪華期間不會忽視有爭議的問題。中國外交部發言人趙立堅11月3日回應指，雙方是夥伴，而不是對手，均從對方的發展和中德務實合作中受益。



趙立堅表示，中方期待朔爾茨任內首次訪華取得成功，中德是全方位戰略夥伴，2022年是兩國建交50周年，半世紀以來的交往合作已充分證明兩國的共識多於分歧，合作遠大於競爭。

他說發展好中德關係，不僅惠及兩國，也有利於中歐和世界，中方願繼續秉持務實合作，互利共贏的主基調，與德方一起推動雙邊關係進一步發展，為世界和平穩定貢獻更多力量。

朔爾茨2日在德國報章《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）撰文，稱自己在出訪前夕，他與包括法國總統馬克龍（Emmanuuel Macron）在內的歐洲夥伴與跨大西洋朋友協調，歐盟正確地將中國描述為「合作夥伴和競爭對手」，但同時中歐之間近年確是有加強競爭。

朔爾茨認為，歐盟必須通過接受競爭、認真對待系統性競爭的後果，並將其考慮到自己的政策以應對有關問題。他強調更重要的是要研究在合作的領域中，仍要符合共同利益。