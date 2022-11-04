巴基斯坦前總理伊姆蘭汗遇刺中槍受傷　現任總理夏巴茲譴責暗殺

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）11月3日遭遇槍擊事件受傷後，現任總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif，下稱夏巴茲）對槍擊予以譴責，已下令內政部長立刻展開調查。



巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）的夏巴茲3日在Twitter表示，自己強烈譴責向正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf）主席伊姆蘭汗開槍的事件，並稱已指示內政部長立即就事件作報告。

夏巴茲稱：「我為PTI主席和其他受傷人員的康復和健康祈禱。」

他又表示，聯邦政府將向旁遮普（Punjab）政府提供安全和調查所需的一切支持，「暴力不應在我們國家的政治中佔有一席之地」。

伊姆蘭汗3日在旁遮普省沃濟拉巴德（Wazirabad）一場集會上對支持者發表演說，期間一名槍手向伊姆蘭汗開槍。

▼以下為伊姆蘭汗中彈後，向支持者揮手的影片：

《國際新聞》稱，一名疑犯在一段影片中說，伊姆蘭汗在誤導民眾。疑犯表示，他自巴基斯坦正義運動黨從拉合爾（Lahore）出發、展開遊行開始，他就已計劃刺殺伊姆蘭汗。

他說沒人在背後支持他，他只是單獨行動，「我只是想殺伊姆蘭汗。」