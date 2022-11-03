巴基斯坦前總理伊姆蘭汗腿部中彈 疑涉企圖刺殺｜有片
巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）11月3日腿部中彈，疑有人企圖刺殺他。他10月28日起參加遊行，沿途在多地發表演說，目前身處沃濟拉巴德。法媒引述他的幕僚指，伊姆蘭汗現時情況穩定；一名男疑犯已被擊斃，另一名男子已被警方拘留。
70歲的伊姆蘭汗11月3日在旁遮普省（Punjab）沃濟拉巴德（Wazirabad）的一場集會上對支持者發表演說。英國天空新聞台（Sky News）稱，期間一名槍手向伊姆蘭汗開槍。
報道指，腿部中彈的伊姆蘭汗被送離現場並被送院，他的支持者說他活了下來。
巴基斯坦新聞網站《國際新聞》（The News International）11月3日稱，有來自醫院的消息人士指，根據初步檢查結果，一枚子彈穿過伊姆蘭汗的肉，但沒傷及骨頭。
《國際新聞》稱，一名疑犯在一段影片中說，伊姆蘭汗在誤導民眾。疑犯表示，他自伊姆蘭汗所屬巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf）從拉合爾（Lahore）出發、展開遊行開始，他就已計劃刺殺伊姆蘭汗。他說：「我只是想殺伊姆蘭汗。」他指沒人在背後支持他，他只是單獨行動。
▼以下為伊姆蘭汗中彈後，向支持者揮手的影片：
法媒稱，伊姆蘭汗的一名高級幕僚指：「這是一次企圖殺死他（伊姆蘭汗）的行動，（有人想）刺殺他。」
▼以下為事發時拍攝的影片：
伊姆蘭汗所屬的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf）的成員表示，另有4人在事件中受傷，沒人死亡。旁遮普省一間醫院則指，有7人在事件中受傷，一具遺體被送到醫院。
▼伊姆蘭汗被送離現場的影片：
▼有議員在事件中受傷，以下為受傷議員發表講話的影片：
伊姆蘭汗4月下台。巴基斯坦選舉委員會10月21日一致裁定，伊姆蘭汗涉及貪污行為，因此禁止他在5年內參選或參與公職，意味着他被取消擔任國會議員的資格。
伊姆蘭汗10月28日出發，由拉合爾（Lahore）遊行至伊斯蘭堡（Islamabad），以抗議政府的做法，以及推動國家提前舉行大選。他在旅途中出席集會，向支持者發表演說。