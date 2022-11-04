俄羅斯斥烏克蘭製骯髒彈　IAEA：未發現核活動跡象

俄羅斯多次公開指控烏克蘭計劃使用骯髒彈（Dirty Bomb）。國際原子能機構（IAEA）應烏方要求前往烏克蘭3個地點視察後11月3日稱，並無在當地發現任何未有公布的核活動跡象。



英媒報道，國際原子能機構當日發表聲明稱，視察人員在調查期間暢行無阻，可執行一切計劃內的調查活動，並表示基於目前調查所得，以及烏克蘭提供的資訊，未有發現任何未經公開的核活動及相關材料。

調查10月31日開始，11月3日結束。IAEA指，已完成調查的地點比俄羅斯指稱烏克蘭正製造骯髒彈的兩個地點還多出一個，分別是基輔核研究所、一個位於第聶伯羅（Dnipro）的採礦及加工廠，以及一個位於同州的機器製造廠。

聲明補充，視察人員已採集環境樣本，將送往實驗室分析。IAEA將會公布結果。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）贊同聲明並稱，目前區內唯一「骯髒的」，是那些不幸地控制俄羅斯，並正恐嚇烏克蘭和全世界的莫斯科高層人員。

俄羅斯近日多次公開指控烏克蘭將在境內引爆骯髒彈，並嫁禍俄羅斯，但均未有提供證據。IAEA於10月稱，應基輔要求，將調查烏克蘭的2個地點。