美國中期選舉︱警告共和黨致亂　拜登欲轉移選民視線未必有效

美國總統拜登呼籲選民在下週中期選舉投票時，考慮美國民主的未來。他發出警告說，若共和黨候選人都像前總統特朗普那樣，拒絕接受選舉結果，美國將走上「混亂的道路」。



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拜登星期三（11月2日）在華盛頓聯合車站發表講話時，向選民喊話說：「今天，我呼籲所有美國人迎接這個對民族和世代都重要的時刻，無論你屬於哪個黨派。我們必須投票，知道選舉攸關什麼……在我看來，問題再清楚不過了：人民必須決定選舉是否公平、自由，每一票都至關重要。」

拜登再度把矛頭指向特朗普，批評他拒絕接受敗選，還把選舉舞弊的大謊言變成了支持他的MAGA共和黨人的「信條」，導致美國民主受到攻擊。MAGA是Make America Great Again（讓美國再次偉大）的縮寫，為特朗普2016年競選總統的口號。

拜登指，一些共和黨候選人仿效特朗普，恫言若敗選，將拒絕接受選舉結果，這是對民主的威脅。他呼籲選民不要投票給否認2020年選舉結果的300多名共和黨候選人。

「拒絕承諾接受中期選舉結果的候選人，正競選美國政府各級職位：州長、國會議員、州總檢察長、州務卿。這是一條讓美國走向混亂的道路。這是前所未見、違法，並與美國價值觀背道而馳的現象。」

聯合車站位於國會山附近。拜登說，11月8日的中期選舉是國會山騷亂後，美國第一次舉行聯邦選舉。2021年1月，特朗普支持者在國會確認大選選舉人票期間衝擊國會，造成至少五人死亡。

拜登也提到眾議院議長佩洛西丈夫近日遇襲一事。拜登說，襲擊者進屋時問「南希在哪裏」，去年初參與國會山騷亂的「暴徒」也是這麼問的。

他說：「我們正面臨一個關鍵時刻。作為一個國家，我們必須以壓倒性、一致的聲音表明，美國不容恐嚇選民的行為或政治暴力。」

分析：選民關注物價高漲 拜登擬轉移視線未必奏效

對於拜登在中期選舉最後衝刺階段，以捍衛選舉制度為重點，美國輿論分析認為，這表明他有意轉移選民對居高不下的物價和能源成本問題的視線，但效果未必理想。

眾議院少數黨領袖麥卡錫發推文批評：「在美國必須團結一致的時候，拜登卻試圖分裂國家與轉移人們的注意力，因為他不能談論自己推高物價的政策。美國人民不會買賬。」

民調顯示，美國選民如今最關心經濟問題。在通貨膨脹率高漲、經濟面臨衰退危機的形勢下，民主黨很可能失去眾議院控制權，參議院歸屬則很難料。

拜登正展開最後一次助選行程，他星期二到佛羅里達州為民主黨候選人站台，下來還將前往新墨西哥、加州、賓夕法尼亞等其他關鍵州。

本文獲《聯合早報》授權轉載

