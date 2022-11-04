朔爾茨訪華考驗中國與西方關係　外謀：馬克龍曾想一同前來被拒

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月4日抵達中國訪問，成為自新冠疫情以來，首位訪問中國的七個集團（G7）領導人。這會是中國與歐洲，以至西方國家的一個水溫測試。



朔爾茨此次的訪問行程緊湊，他將連同12家德國知名企業，訪問北京並與相關的團體會面。新冠疫情爆發，以致俄烏戰爭帶來的緊張，讓中國與西歐國家的關係轉變。朔爾茨作為首個訪華的G7成員國領導人，具有象徵意義。

路透社報道，指法國總統馬克龍在曾向朔爾茨提議一同前往，但遭朔爾茨拒絕。中國人民大學歐洲問題研究中心主任王義桅指出，朔爾茨此行是在考驗中國與德國、歐洲甚至西方之間的關係。如果這次訪問成功，馬克龍可能將在一個月後訪華。

人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，德國目前的經濟形勢，受到史無前例的通貨膨脹影響，衰退迫在眉睫。這是為何柏林對華態度較其他北約國家溫和的原因。

朔爾茨在10月11日出席柏林機械工程峰會表示支援全球化，強調必須與「包括中國在內的許多國家展開貿易」。外交學院國際關係研究所教授李海東表示，此次訪問成行以及隨行的經濟代表團已經說明，以務實態度處理對華關係，是歐洲最現實的需求。