梨泰院人踩人︱韓國下令巡查違規建築　有市民提早報警被無視

韓國首爾梨泰院10月29日發生人踩人慘劇，156人死亡。韓國總理韓德洙11月4日下令全國地方政府即時巡查違規建築，避免悲劇重演。



韓聯社報道，事發窄巷旁的漢密爾頓酒店被指違規擴建，令路面進一步收窄。韓德洙表示，警方正在調查當中，並已下令各地方政府巡查違規建築，避免類似事故發生。

韓德洙表示，會盡最大努力制定防止人群聚集等事故預防措施。當地警方亦會在今日起於繁忙時段加強地鐵站的人流管制。

韓國總理室將設立「梨泰院事故一站式支援服務中心」，為梨泰院事故死者及家屬提供援助。

韓國首爾梨秦院人踩人慘劇現場地圖。（01製圖）

2個報案電話被無視

外界指責韓國警察廳人員疏忽職守，未有慎重處理事發前的報案電話。

首爾警方1日公布，事發當日曾接獲11通民眾報案電話。韓聯社3日報道指，在事故發生之前警方已接獲2通報案電話。

第1通報案電話在下午6點19分接通，報案者聲稱「現在在梨泰院，到處都是攤販，有人要被壓死了，請過來，在威基基俱樂部前」。第2通報案電話則在下午6點26分接通，內容為「我早報過案了，因為攤販，人們要被壓死了。我剛剛才摔倒，很危險！」

當局同日承認此事，儘管對方有說明「人們會被壓死」，但當時僅將電話列為「攤販投訴」處理，未有認真對待。踐踏意外在約晚上10時左右發生。