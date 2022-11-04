中美審計｜彭博社：美國監管機構提前完成中資公司首輪現場審計

知情人士透露，美國審計官員提前完成了對中資公司的首輪現場審計工作，顯示中美審計合作取得進展，以避免阿里巴巴和百勝中國等數百家中企從美國股市摘牌。



據彭博社星期五（11月4日）引述匿名知情人士報道，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）數十名審計官員最快本周末離開香港，早於原定的11月中旬離境期。這些知情人士稱，儘管中國監管機構要求刪節特定訊息，審計工作仍取得進展。

挾着紐約市場納斯達克金龍中國指數上漲勢頭，香港股市恒生中企指數星期五（4日）一度上漲8.5%。紐約市場納斯達克金龍中國指數星期四（3日）上漲逾3％。離岸人民幣兌美元漲逾1％，追隨股市升勢。阿里巴巴股價在香港股市一度飆升21％，美團和騰訊股價漲幅均超過10％。

思睿集團合夥人洪灝說，如果美中審計糾紛得到解決，那麼對股市，尤其是美國存托憑證（ADR）和科技股，肯定是利好的消息。這是這些股票表現良好的原因，儘管美聯儲立場鷹派且美國股市大跌；市場通常在抱有希望的情況下買進，在傳出消息的情況下賣出。

不過，現在確定中概股是否已過關還為時尚早。知情人士說，PCAOB可能在未來幾周就關鍵檢查結果提交初步報告，或在內控和記錄保存方面指出存在的不足或改善空間。

PCAOB發言人未回復在美國上班時間以外發送的電郵。中國證監會未立即回應置評請求。

其中一名知情人士說，現場審計工作結束後，中國證監會和PCAOB的官員將繼續進行線上溝通。

本文獲《聯合早報》授權轉載

