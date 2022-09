中美審計風波再有進展,美國已經派員赴港,就中概股會計帳目在港進行審計檢查。美國納斯達克交易所副主席、負責亞太業務的Bob McCooey接受《CNBC》訪問時表示,若監管機構容許在香港審核帳簿的方案可行,相信中資被除牌的風險將減退,並希望未來數月一切順利。又指,隨著市場變得更加清晰,大量中國公司計劃到納所上市,透露指未來12個月內,「有50家(中概股)希望在納斯達克上市」。

他指出,大量中國公司正處於納斯達克流程當中,希望未來幾個月內到該交易所上市(very strong pipeline of Chinese companies that want to list on the exchange in the coming months)。

在中美貿易爭議下,去年上半年僅有30間中資到納斯達克上市,到下半年則減至只有兩間,到今年首三個月,更縮至只有一間。