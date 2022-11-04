朔爾茨晤習近平　冀能就所有問題交流

中國國家主席習近平11月4日上午在人民大會堂會見來華正式訪問的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）。朔爾茨的中國之行以經濟為重點，但他稱不會回避棘手的問題。他在會見中表現出希望與中國就所有領域問題開展交流的意願。



習近平稱，今年恰逢中德建交50周年。50載歷程表明，只要秉持相互尊重、求同存異、交流互鑒、合作共贏原則，兩國關係的大方向就不會偏，步子也會走得很穩。當前，國際形勢複雜多變。中德作為有影響力的大國，在變局、亂局中更應該攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻。

俄衛網引述《德國之聲》報道指，在與習近平會見時，朔爾茨在開場白中表示，德中雙方在一個非常緊張的時刻聚到一起。

會晤基本上不對媒體開放，但陪同朔爾茨代表團的記者援引他的話說：「我們能夠在這裏就所有問題進行交流，包括那些我們有不同觀點的問題，這很好，這就是交流的目的。」

朔爾茨向習近平表示：「我們還想談談如何進一步發展我們在其他議題上的經濟合作：氣候變化，糧食安全，債務國。」

與此同時，中國領導人同意「國際形勢複雜多變」，但他沒有直接提到烏克蘭的特別軍事行動。

朔爾茨此訪最優先的就是貿易議程，他強調需要繼續與中國進行經濟合作。

近期，西方國家和北京之間因台海局勢、人權等問題而關係緊張。德國和中國的經濟深深地交織在一起，甚至朔爾茨政府內部的一些人也擔心這種關係過於密切。但朔爾茨堅持認為，在長期中斷後，與中國領導人的直接會談變得「更加重要」。

就在朔爾茨訪問中國前夕，德國政府批准中遠海運港口根據條件收購運營公司HHLA位於德國漢堡港的集裝箱福地碼頭24.9%的少數股權。這一收購案曾在德國引發爭議。