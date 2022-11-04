朔爾茨訪華｜習近平籲中德堅持對話協商　一同抵制陣營對抗

中國國家主席習近平11月4日在北京人民大會堂會見訪華的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）。習近平表示，當前國際形勢複雜多變，中、德更應攜手合作，為世界和平發展作更多貢獻。



習近平在會上簡述中共二十大概況，強調各國應結合自身實際情形作出路徑選擇，又指中德應相互尊重，照顧彼此核心利益，堅持對話協商，共同抵制陣營對抗、泛意識形態化等因素干擾。

習近平表示，中國始終視歐洲為全面戰略夥伴，堅持中歐關係不針對、不依附、不受制於第三方，形勢越是複雜困難，中國與歐洲就越要堅持相互尊重、互利共贏、對話合作。

中方引述朔爾茨稱，國際形勢複雜嚴峻，歐洲大陸亦面臨前所未有的新挑戰，德方希望與中方保持溝通協調，更好維護地區和世界的和平與安全，願與中方繼續深化經貿合作，支持兩國企業相互赴對方開展投資合作，德方亦願與中方就雙方立場不一致的問題交換意見，增進了解和互信，努力穩定、鞏固和發展中德關係。

朔爾茨指，世界需要一個多極化的格局，應重視新興國家的作用和影響，又強調德方反對搞陣營對抗，願為推動歐、中關係發展發揮應有作用。

習近平就烏克蘭問題表示，國際社會應共同支持和平解決危機的努力，呼籲有關各方保持理性克制，盡快開展直接接觸，創造條件重啟談判，共同反對使用或威脅使用核武器，倡導核武器用不得、核戰爭打不得，防止歐亞大陸出現核危機。