朔爾茨晤習近平：德國力挺經濟全球化　反對脫鈎及陣營對抗

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月4日在北京與中國國家主席習近平舉行會談時表示，德方堅定支持貿易自由化，支持經濟全球化，反對「脫鈎」和搞陣營對抗，政治家有必要為此負起責任。



俄衛網報道，應中國國務院總理李克強邀請，德國聯邦總理朔爾茨於11月4日對中國進行正式訪問。朔爾茨是中共二十大召開後首位來訪的歐洲領導人，也是朔爾茨就任以來首次訪華。

據中國外交部消息，朔爾茨表示，當前國際形勢複雜嚴峻，歐洲大陸也面臨前所未有的新挑戰，中方在應對氣候變化、保護生物多樣性、抗擊新冠肺炎疫情、應對糧食危機等很多全球性問題上發揮着重要作用，德方希望同中方保持溝通協調，更好維護地區和世界的和平與安全。

朔爾茨指出，中國是德國和歐洲的重要經貿夥伴，德方堅定支持貿易自由化，支持經濟全球化，反對「脫鈎」，願同中方繼續深化經貿合作，支持兩國企業相互赴對方開展投資合作。德方也願同中方就雙方立場不一致的問題交換意見，增進了解和互信，努力穩定、鞏固和發展德中關係。

朔爾茨強調，世界需要一個多極化的格局，新興國家的作用和影響值得重視，德方反對搞陣營對抗，政治家有必要為此負起責任。德方願為推動歐中關係發展發揮應有作用。