朝鮮一天內射20枚導彈100枚炮彈　韓射三導彈回擊

分析指出，這是1945年朝鮮半島分裂以來，韓朝首次觸碰北方界線，顯示雙方決心採取強硬姿態，事件標誌着朝鮮半島局勢一觸即發。北方界線是當年聯合國軍劃定的海上分界線，朝鮮從未承認這一界線。



撰文：《聯合早報》姜貴瑛首爾通訊員



朝鮮星期三（11月2日）分四輪發射20多枚導彈，其中一枚落在東部海域北方界線以南的韓國領海附近；韓國則出動戰鬥機，並回擊三枚空對地導彈，落入北方界線以北海域。

分析師指出，這是1945年朝鮮半島分裂以來，韓朝首次觸碰北方界線，顯示雙方決心採取強硬姿態，事件標誌着朝鮮半島局勢一觸即發。同韓朝陸地軍事分界線不同，北方界線是當年聯合國軍劃定的海上分界線，朝鮮從未承認這一界線。

韓國軍方說，朝鮮當天上午6­時51分朝西部海域發射了四枚短程彈道導彈；兩小時後再向東部海域發射三枚短程彈道導彈，其中一枚落在北方限界線以南26公里處的公海。

韓軍發布聲明說：「自朝鮮半島分裂以來，朝鮮導彈首度落入北方限界線以南、靠近我們領海的海域，此舉非比尋常，不能坐視不理。」

韓國鬱陵島響起空襲警報 尹錫悦譴責是實質領土侵犯

朝鮮導彈來犯，韓國東部的鬱陵島拉響空襲警報，當地居民慌張地躲入防空洞避難。居民金先生說：「我第一次聽到這樣的警報，很驚慌，不知道是什麼狀況，還擔心地震海嘯來襲。」

接着，朝鮮在上午9時起和下午4時30分開始的兩段時間裏，分別再朝西東海域發射大約20枚彈道導彈和地空導彈。當天下午，朝軍還在江原高城郡一帶向東海緩衝區發射了100多發炮彈。

如果韓美對朝鮮動用武力，將招致嚴重的後果。若以為這只是威脅性的警告，將會面臨最可怕的災難。 朝鮮勞動黨中央軍委副委員長樸正天

韓國總統尹錫悦召開國家安全保障會議，譴責朝鮮「這是實質上的領土侵犯。」

尹錫悦下令軍方做出迅速且嚴厲的反擊，於是韓國空軍出動F-15K和KF-16戰鬥機，向北方限界線以北方向發射了三枚空對地導彈。韓軍向北方界線以北進行射擊也是第一次。

分析師指出，韓美10月31日啟動為期五天的聯合空中演習「警戒風暴」（Vigilant Storm），出動240多架軍用飛機，每天實行24小時模擬攻擊，這顯然激怒了朝鮮。

朝警告美若繼續軍事挑釁 或採取加強措施

朝鮮發射導彈前九小時，朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長樸正天發表聲明稱：「如果韓美對朝鮮動用武力，將招致嚴重的後果。若以為這只是威脅性的警告，將會面臨最可怕的災難。」

朝鮮外交部發言人前一天也發表談話稱，如果美國繼續軍事挑釁，將考慮採取下一步加強版措施。分析師指出，「加強版措施」可能就是核試驗。

韓軍相關人士透露，朝鮮從未在一天內發射過如此多的導彈。專家指出，朝鮮試圖通過對韓發起挑釁，使朝鮮半島緊張局勢升級，從而引起美國關注。

從11月3日，韓美國防部長將在華盛頓舉行年度安保會議。預計韓美將向朝鮮發出更強硬的訊息，讓朝鮮半島緊張局勢進一步升級。