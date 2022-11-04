Twitter全體員工今天無須上班　解僱一半員工　名單稍後發落

馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後大刀闊斧進行改革，媒體報道指Twitter預定將解僱約一半的員工。全體員工被告知今天不用上班，所有員工會在當日知道自己的命運——會否被炒。



Twitter在11月3日辦公室暫停營業，所有內聯網的訪問都會暫停。馬斯克在電郵中告訴員工裁員的消息，並要求所有人如果在辦公室或在前往辦公室的路上，都直接回家。

NBC新聞引述一名Twitter員工表示，這是他們自馬斯克上週收購Twitter後，收到第一批的通訊信息：「所有人在看着這封電郵，這實在是混亂，房子要倒塌了。」

有員工開始在Twitter上留言，並以「#OneTeam」標籤作互相扶持，有員工在網上留言到，自己突然沒辦法訪問公司的電郵系統，「感覺太不真實」。

報道指在約美國時間晚上8時，亦即本港11月5日的午夜12時，所有員工將知道自己的結果。

在Twitter要被收購前，有媒體報道馬斯克希望要公司裁員75%，但在期待澄清沒有此計劃。Twitter的員工共約7500名，最新的裁員消息是一半，即50%的員工。