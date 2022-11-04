Twitter大裁員！資深主管睡公司地板　員工須證明自己價值防被炒

馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後不久，即於11月4日宣布開始裁員。當地傳媒稱，Twitter現時約7,500名員工中，約半數或被淘汰。



紐約時報報道，Twitter 當日發送內部電子郵件告知裁員即將開始，指示員工當日留在家中，不要前往辦公室。電郵署名「Twitter」，但未有詳細說明裁員總數。

Twitter 在電郵中表示：「為使 Twitter 走上一條健康的道路，我們將經歷減少勞動力的艱難過程」，又指「我們承認將影響許多曾為 Twitter 作出寶貴貢獻的人，但不幸地此舉對於確保公司邁向成功是必要的。」

部份員工在3日晚上已無法進入公司系統，可能是被解僱的前奏。

紐約時報引述內部消息及一名投資者稱，Twitter 大約半數員工會被解僱，但最終數字仍需時間確定。

員工被迫睡公司地板

另外，據全國廣播公司商業頻道（CNBC）指出， Twitter經理被告知要每周7天，每天輪班工作12小時。更網傳有高層員工要包着睡袋在公司地板睡覺的照片，照片寫道「當你想知道馬斯克，即你老闆要你做甚麼的時候」。

馬斯克10月27日成功以440億美元收購Twitter，即時解僱行政總裁及多名高級管理人員，隨即愈來愈多管理人員辭職或被解僱，經理更被要求據表現列出員工名單。據悉員工被要求證明自己的工作有必要性，且還要解釋自己對公司的價值是什麼。

馬斯克從其他公司（包括電動車製造商Tesla）調來50多名工程師等員工，以檢視Twitter 裁員名單及社交平台技術。

馬斯克及Twitter未有即時作出回應。