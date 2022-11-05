美國中期選舉｜佩洛西丈夫遇襲後首露面　籲票投民主黨

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在丈夫保羅（Paul Pelosi）遭歹徒入屋施襲約一週後，11月4日首度公開露面。她在片段中感謝各方祝福，並鼓勵支持者踴躍參與中期選舉投票。



美聯社報道，佩洛西當日清晨發表影片稱，保羅已在3日順利出院，雖然康復需時漫長，但他和家人都會持續保持樂觀。談及丈夫康復情況時，佩洛西一度聲線沙啞。

她提到在丈夫遇襲後，被問及如何才能使她好受一些，她則在回答中呼籲選民參與中期選舉投票。她指是次選舉對她所屬的民主黨而言是一場可勝之仗，而他們不單止為贏得選舉，更是為了加強美國民主而戰。

佩洛西與保羅位於三藩市的寓所10月28日遭人闖入，當時她不在家中，現年82歲的保羅被歹徒以鎚仔襲撃，造成顱骨骨折，右手、右臂受重傷。他在手術後住院6天，已在3日晚上出院回家休養。疑犯德帕普（David Depape）被指控謀殺未遂、入室盜竊、襲擊等6項罪名，他否認全部控罪。

美國11月8日舉行中期選舉，已邁入最後階段。目前美國國會兩院均由民主黨控制，但優勢輕微。共和黨正爭取在本次選舉中一舉拿下兩院控制權。