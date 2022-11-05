美國中期選舉｜假社交媒體賬戶捲土重來　選民擔憂選舉完整性

美國資深情報分析師利斯頓（Brian Liston）說，在2022年的大部分時間裏，據信來自俄羅斯的虛假美國社交媒體賬戶沒有什麼動靜。但隨着中期選舉臨近，情況發生了變化。



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美國之音報道，在網絡安全公司「未來記錄」（Recorded Future）任職的利斯頓說：「我們看到這些賬戶開始捲土重來，談論選舉舞弊，或者說選舉將充滿欺騙，或者說民主黨人會試圖竊取選舉。」

利斯頓加入了一個研究人員、網絡安全專家、政府部門和其他人士組成的網絡，他們梳理社交媒體、網頁、國家媒體以及執法部門的聲明，追蹤來自俄羅斯、中國、伊朗等美國敵對國、有組織的虛假訊息宣傳活動。

和這些政府有關的組織建立的假新聞網頁宣傳美國分裂的故事，然後一些假裝為美國人的虛假社交媒體賬戶對此進行宣傳。

利斯頓說，俄羅斯的特工播下了美國選舉系統不可信的分裂性種子，中國特工則強調網絡上關於美國選舉完整性的大規模焦慮，以此證明美國民主的失靈。

利斯頓說：「儘管他們大多談論拒絕接受選舉結果，以及選民舞弊，我依然擔心這些賬戶會在選舉日試圖煽動暴力，或騷擾投票站的工作人員。」他說，如果網上的討論開始發生變化，「未來記錄」的研究員會監測這些聊天內容。

Twitter查封了一些試圖在平台上影響中期選舉的來自中國的行動。《華盛頓郵報》報道稱，中國駐美國大使館的一名代表否認中國是這些賬戶的幕後操縱者。

根據這篇報道，Twitter還查封了與伊朗相關的三個網絡組織。

來自圖森的數學家墨菲（Dylan Murphy）目前在亞利桑那州的坦佩處理工作，他擔心網絡里的錯誤訊息對現實世界的影響。

他說：「我的擔心是，外國行為體通過社交媒體傳播虛假訊息和陰謀論，讓美國人互相攻擊。如果沒有他們的影響，美國人本不會這樣。」

墨菲說，來自某些特定外國行為體的虛假訊息並不是什麼新鮮事，但人們採取行動就是新鮮事了。

他說：「我們看到，這些陰謀論導致了越來越多面對面的直接行動，比如在亞利桑那，有人拿着武器出現在選票投遞箱旁邊。」

亞利桑那州福斯塔夫的一名自稱弗雷德的男子上周在坦佩與父母共進午餐。他說自己主要擔心金錢對選舉的影響。但他也說，他確實對投票系統抱有疑問。

他說：「我可以說是對這個系統有點擔心。誰能說他們總是恰當地計票呢？」

在兩年前的總統大選中，亞利桑那州面臨巨大的選舉爭議，共和黨在馬里科帕縣重新計票的結果最終確認拜登獲勝。許多特朗普的支持者依然聲稱選舉結果被竊取了，其中包括亞利桑那州共和黨州長候選人萊克（Kari Lake）。

馬里科帕縣選舉官員說，點票機沒有連接到網絡。他們還現場直播選民把選票放進投票箱，以及點票過程。

馬里科帕縣選舉部門的代表吉爾伯森（Megan Gilbertson）說：「除了實體安保之外，我們還對選票和流程加以安全保障。」

她列舉說：「兩黨委員會、政黨觀察員和對整個過程的檢查，確保每張選票都被計算在內，並且只計算有效選票。」

亞利桑那州選民米切爾（Miriam Mitchell）將她的選票放入位於鳳凰城市中心馬里科帕縣選舉辦公室的投票箱中。

她說：「有時候我們贏，有時候我們輸。有時候我們沒有贏，雖然感覺我們應該贏，但我們還是遵循民主程序。我們交接火炬，就像我們應該做的那樣。美國最偉大之處就在於民主程序。我們必須堅持這一點。」

美國中期選舉將在11月8日舉行。眾議院所有435個議席將全部改選，參議院100個議席將改選35席。六個關鍵州包括佐治亞州、賓夕法尼亞州、內華達州、俄亥俄州、亞利桑那州和威斯康星州的選情備受關注。

本文獲《聯合早報》授權轉載

