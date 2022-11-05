「笨蛋，問題在經濟」：墮胎權與民主危機還能左右中期選舉嗎？
離11月8日的中期選舉只餘數日，原本以為能與共和黨一較高下的民主黨選情日益慘淡。無論是《經濟學人》，還是綜合民調網站FiveThirtyEight，它們的選舉模型都顯示民主黨國會兩院勝算每況愈下。在本來出缺議席分佈有利民主黨的參議院選舉，如今共和黨勝算已過半，而在形勢本已惡劣的眾議院議舉，民主黨只剩兩成上下的勝出機率。
一時之間，民主黨前總統克林頓（Bill Clinton）1992年競選時的「It’s the economy, stupid」（笨蛋，問題是在經濟）一語，就被共和黨人「以其人之道還治其人之身」，批評民主黨只談保障墮胎權、保衛美國民主體制芸芸，卻沒有關心美國選民最為關注的經濟和通脹問題。
墮胎權只是民主黨選民的議題
誠然，自本年6月美國最高法院的保守派六席多數廢除墮胎權的憲法保障之後，民主黨人似乎看到了一個「塞翁失馬」的機遇。其後，各州限制墮胎的峻法落實，以至共和黨人提出全國立法禁制墮胎，甚至給予胚胎一般公民人權的倡議，也有違美國人大體支持一定程度合法墮胎的民意。8月初的「深紅」肯薩斯州（Kansas）墮胎權公投，以六、四之比維持了該州州憲法的墮胎權保障，更為民主黨打下了一支強心針。
根據《紐約時報》引述的數字，民主黨花費在墮胎權之上的廣告費用接近3.2億美元，十倍於其花費在通脹問題上的3,100萬美元。可見墮胎權在民主黨人選舉宣傳上的首重地位。
墮胎，在最高法院的判決之後，固然變成了一個實際難題。美國如今有至少11個州「完全禁止」墮胎，當中大部分連強姦和亂倫都不給予豁免，這還沒有算上其他暫時被困於訴訟之中尚未實施墮胎禁令的州份。
然而，一般選民對於墮胎權的關注其實一直不及民主黨選民般深切。根據莫寧諮詢（Morning Consult）的追蹤調查，認為墮胎問題對其投票取向「非常重要」的民主黨選民比例自本年夏天以來長期高企於大約七成的份額，與槍權相約，只稍低於對經濟的關心。
相較之下，共和黨選民首重經濟，關心墮胎的只得三四成。而在獨立派選民之中，經濟憂慮排行第一，佔比高達八成，而只有大約五成人認為墮胎問題對其投票取向「非常重要」。而自莫寧於10月初加入「犯罪問題」選項之後，共和黨選民和獨立派選民都認為這是第二重要的議題，但在民主黨選民之中，犯罪問題則只排在第四、五之列。
在美國政治兩極分裂的背景之下，選舉勝負往往取決於極少數的「搖擺選民」意向。很明顯，即便民主黨選民依然高度關注墮胎議題，以墮胎議題為選戰核心並不能有效打動中間派。
民主危機之中 選民並不焦急？
另一方面，民主危機也是拜登針對共和黨的宣傳主軸。拜登11月2日在一場關鍵演說之中，就再次指責「極端MAGA共和黨人」（MAGA是「Make American Great Again」口號的簡寫，指特朗普的支持者）威脅美國民主。他說「我們骨子裏知道民主正在危機之中」，呼籲選民撫心自問自己投票支持的候選人「會否接受美國人民的合法意願」「會否接受選舉結果，無論勝敗」。
由於2020年大選後特朗普在點票未完成之前就先行宣布勝選，鼓動起「選舉舞弊」的陰謀論，拜登也警告人們，在不少州份，提前選票與郵寄選票要到投票日結束才開始點算，希望人們靜心等候結果。
不過，拜登的警告大概難改美國人心。根據《紐約時報》10月的一項民調，美國整體選民中，只有四成堅決絕不投票給否定2020年選舉結果的候選人，而此數在民主黨選民中也只得七成。該報就以「選民眼見民主在危機之中，但挽救民主並非優先事務」為題去形容此現象。
根據FiveThirtyEight的統計，有六成美國人所在的選區有「選舉否定者」出選。其中所牽涉的職位不只國會議員，還有州長、州檢察長、州務卿等各個能影響一州投票結果確定的職位。這還未算上經民選產生的各州州法院法官職位，以及各州議員。
質疑選舉的策略已遍地開花？
某程度上，今天的民主危機，也許比2020、2021年更為嚴重。特朗普質疑選舉的把戲已經在共和黨人中遍地開花。例如以否定2020年選舉結果為主打投身政壇的亞利桑那州共和黨州長候選人萊克（Kari Lake），不只一度質疑共和黨黨內初選可能出現舞弊，如今也堅拒確認她會接受11月8日的選舉結果，只重覆宣稱「我將會勝出選舉，而我將會接受這一個結果」，而不肯正面回答會否接受敗選。
這並不是單一事件。就在11月2日，威斯康星州的共和黨州長候選人Tim Michels就被爆曾向支持者表示，如果他這次贏了，共和黨在該州就「永遠不會輸掉另一場選舉」（一州投票結果最終須州長簽名作實）。賓夕法尼亞州的共和黨候選人Doug Mastriano也是另一個拒絕承諾接受選舉結果的人。
上述這些人物，是由特朗普親手捧上位的，有這種態度並不讓人意外。但更值得人留意的是，連一些「前特朗普時代」的共和黨人也開始拒絕承諾接受選舉結果。例如早在2011年就已經加入國會參議院的約翰遜（Ron Johnson），面對民調較為接近的民主黨對手挑戰，被問及會否接受本年選舉結果之時，就稱「我們將看看有什麼事情發生」，並反問「投票日會不會有什麼事情發生？民主黨人袖裏是不是有什麼東西？」
雖然美國民主危機比往日更為嚴重，但在高通脹的經濟壓力之下，民主這種抽象的概念似乎並不能大幅度改變選民的投票取向。
「智囊階層」的「離地」
到了投票日前的最後衝刺階段，民主黨內不少政客也開始意識到該黨的選舉宣傳應該轉向經濟，甚至把握共和黨只懂批評而無正面主張、只懂減稅、減開支而不顧民生的弱點作輿論反攻。最近，無論是總統拜登，還是前總統奧巴馬，都有公開批評共和黨的經濟政策主張。
不過，有民主黨人就擔心這是否來得太遲。
對於民主黨的宣傳失策，加州眾議員羅漢那（Ro Khanna）質疑這是他口中「智囊階層」的錯誤，指他們在墮胎權和民主危機議題甚囂塵上之際，沒有及時掌握到經濟議題的潛力。
羅漢那的觀察，也許點出了民主黨的失敗源由。自2016年特朗普當選的選戰過後，民主黨已經變成了代表教育程度高的精英階段的政黨。民生物資騰貴對於他們而言，並沒有最切身的感受。相反，墮胎權背後的抽象人權理念和人文關懷，以至美國兩百多年的民主體制，在他們眼中，更是先於任何政策議題的基礎，沒有任何事情能比此事更為重要。他們甚至難以理解，為何人們深知民主正受威脅，卻會以其他事務為更優先的投票考慮。
不幸的是，這一群人是少數。被少數精英主導的民主黨，如果這次選舉果真如選舉模型較高機率的預估般慘敗，其失敗之由就在於其「離地」。「離地」的人並不必然是「笨蛋」，但在選舉政治之中「離地」卻是「笨蛋」的一種表徵。