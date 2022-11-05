「笨蛋，問題在經濟」：墮胎權與民主危機還能左右中期選舉嗎？

離11月8日的中期選舉只餘數日，原本以為能與共和黨一較高下的民主黨選情日益慘淡。無論是《經濟學人》，還是綜合民調網站FiveThirtyEight，它們的選舉模型都顯示民主黨國會兩院勝算每況愈下。在本來出缺議席分佈有利民主黨的參議院選舉，如今共和黨勝算已過半，而在形勢本已惡劣的眾議院議舉，民主黨只剩兩成上下的勝出機率。



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一時之間，民主黨前總統克林頓（Bill Clinton）1992年競選時的「It’s the economy, stupid」（笨蛋，問題是在經濟）一語，就被共和黨人「以其人之道還治其人之身」，批評民主黨只談保障墮胎權、保衛美國民主體制芸芸，卻沒有關心美國選民最為關注的經濟和通脹問題。

墮胎權只是民主黨選民的議題

誠然，自本年6月美國最高法院的保守派六席多數廢除墮胎權的憲法保障之後，民主黨人似乎看到了一個「塞翁失馬」的機遇。其後，各州限制墮胎的峻法落實，以至共和黨人提出全國立法禁制墮胎，甚至給予胚胎一般公民人權的倡議，也有違美國人大體支持一定程度合法墮胎的民意。8月初的「深紅」肯薩斯州（Kansas）墮胎權公投，以六、四之比維持了該州州憲法的墮胎權保障，更為民主黨打下了一支強心針。

根據《紐約時報》引述的數字，民主黨花費在墮胎權之上的廣告費用接近3.2億美元，十倍於其花費在通脹問題上的3,100萬美元。可見墮胎權在民主黨人選舉宣傳上的首重地位。

美國肯薩斯州2022年8月2日舉行公投，結果顯示約有59%選民反對修改州憲法取消對墮胎權的保障。圖為2022年8月1日，肯薩斯州選民在票站外排隊參加公投。（AP）

墮胎，在最高法院的判決之後，固然變成了一個實際難題。美國如今有至少11個州「完全禁止」墮胎，當中大部分連強姦和亂倫都不給予豁免，這還沒有算上其他暫時被困於訴訟之中尚未實施墮胎禁令的州份。

然而，一般選民對於墮胎權的關注其實一直不及民主黨選民般深切。根據莫寧諮詢（Morning Consult）的追蹤調查，認為墮胎問題對其投票取向「非常重要」的民主黨選民比例自本年夏天以來長期高企於大約七成的份額，與槍權相約，只稍低於對經濟的關心。

相較之下，共和黨選民首重經濟，關心墮胎的只得三四成。而在獨立派選民之中，經濟憂慮排行第一，佔比高達八成，而只有大約五成人認為墮胎問題對其投票取向「非常重要」。而自莫寧於10月初加入「犯罪問題」選項之後，共和黨選民和獨立派選民都認為這是第二重要的議題，但在民主黨選民之中，犯罪問題則只排在第四、五之列。

在美國政治兩極分裂的背景之下，選舉勝負往往取決於極少數的「搖擺選民」意向。很明顯，即便民主黨選民依然高度關注墮胎議題，以墮胎議題為選戰核心並不能有效打動中間派。

美國最高法院推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade)，成為首個收回墮胎權的國家。（AP）

民主危機之中 選民並不焦急？

另一方面，民主危機也是拜登針對共和黨的宣傳主軸。拜登11月2日在一場關鍵演說之中，就再次指責「極端MAGA共和黨人」（MAGA是「Make American Great Again」口號的簡寫，指特朗普的支持者）威脅美國民主。他說「我們骨子裏知道民主正在危機之中」，呼籲選民撫心自問自己投票支持的候選人「會否接受美國人民的合法意願」「會否接受選舉結果，無論勝敗」。

由於2020年大選後特朗普在點票未完成之前就先行宣布勝選，鼓動起「選舉舞弊」的陰謀論，拜登也警告人們，在不少州份，提前選票與郵寄選票要到投票日結束才開始點算，希望人們靜心等候結果。

不過，拜登的警告大概難改美國人心。根據《紐約時報》10月的一項民調，美國整體選民中，只有四成堅決絕不投票給否定2020年選舉結果的候選人，而此數在民主黨選民中也只得七成。該報就以「選民眼見民主在危機之中，但挽救民主並非優先事務」為題去形容此現象。

11月2日，拜登再次就美國民主正面對的威脅發表演說。（AP）

根據FiveThirtyEight的統計，有六成美國人所在的選區有「選舉否定者」出選。其中所牽涉的職位不只國會議員，還有州長、州檢察長、州務卿等各個能影響一州投票結果確定的職位。這還未算上經民選產生的各州州法院法官職位，以及各州議員。

質疑選舉的策略已遍地開花？

某程度上，今天的民主危機，也許比2020、2021年更為嚴重。特朗普質疑選舉的把戲已經在共和黨人中遍地開花。例如以否定2020年選舉結果為主打投身政壇的亞利桑那州共和黨州長候選人萊克（Kari Lake），不只一度質疑共和黨黨內初選可能出現舞弊，如今也堅拒確認她會接受11月8日的選舉結果，只重覆宣稱「我將會勝出選舉，而我將會接受這一個結果」，而不肯正面回答會否接受敗選。

這並不是單一事件。就在11月2日，威斯康星州的共和黨州長候選人Tim Michels就被爆曾向支持者表示，如果他這次贏了，共和黨在該州就「永遠不會輸掉另一場選舉」（一州投票結果最終須州長簽名作實）。賓夕法尼亞州的共和黨候選人Doug Mastriano也是另一個拒絕承諾接受選舉結果的人。

上述這些人物，是由特朗普親手捧上位的，有這種態度並不讓人意外。但更值得人留意的是，連一些「前特朗普時代」的共和黨人也開始拒絕承諾接受選舉結果。例如早在2011年就已經加入國會參議院的約翰遜（Ron Johnson），面對民調較為接近的民主黨對手挑戰，被問及會否接受本年選舉結果之時，就稱「我們將看看有什麼事情發生」，並反問「投票日會不會有什麼事情發生？民主黨人袖裏是不是有什麼東西？」

雖然美國民主危機比往日更為嚴重，但在高通脹的經濟壓力之下，民主這種抽象的概念似乎並不能大幅度改變選民的投票取向。

美國前總統奧巴馬到佐治亞州為民主黨州和和國會參議院候選人拉票。（AP）

「智囊階層」的「離地」

到了投票日前的最後衝刺階段，民主黨內不少政客也開始意識到該黨的選舉宣傳應該轉向經濟，甚至把握共和黨只懂批評而無正面主張、只懂減稅、減開支而不顧民生的弱點作輿論反攻。最近，無論是總統拜登，還是前總統奧巴馬，都有公開批評共和黨的經濟政策主張。

不過，有民主黨人就擔心這是否來得太遲。

對於民主黨的宣傳失策，加州眾議員羅漢那（Ro Khanna）質疑這是他口中「智囊階層」的錯誤，指他們在墮胎權和民主危機議題甚囂塵上之際，沒有及時掌握到經濟議題的潛力。

羅漢那的觀察，也許點出了民主黨的失敗源由。自2016年特朗普當選的選戰過後，民主黨已經變成了代表教育程度高的精英階段的政黨。民生物資騰貴對於他們而言，並沒有最切身的感受。相反，墮胎權背後的抽象人權理念和人文關懷，以至美國兩百多年的民主體制，在他們眼中，更是先於任何政策議題的基礎，沒有任何事情能比此事更為重要。他們甚至難以理解，為何人們深知民主正受威脅，卻會以其他事務為更優先的投票考慮。

不幸的是，這一群人是少數。被少數精英主導的民主黨，如果這次選舉果真如選舉模型較高機率的預估般慘敗，其失敗之由就在於其「離地」。「離地」的人並不必然是「笨蛋」，但在選舉政治之中「離地」卻是「笨蛋」的一種表徵。

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