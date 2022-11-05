美國中期選舉｜打經濟牌就對了　共和黨支持度進一步領先

距離美國中期選舉進入倒數，共和黨能在眾議院能奪回多數議席的機會愈來愈大。民主黨未把經濟作為首要議題，讓它失去了優勢，支持度逐漸被共和黨超越。



共和黨在中期選舉的宣傳，焦點在通脹和經濟，相反民主黨繼續以墮胎權作為主調。隨着愈多選民認為通脹和經濟才是他們最關注的議題，兩黨的支持差距進一步拉開，共和黨愈見有利。

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圖為11月4日，拜登在加州卡爾斯巴德，出席一個有關CHIPS晶片法案的活動。（AP）

美國廣播公司（ABC）及Ipsos一個網上民調顯示，有49%的美國人認為經濟或通脹是決定他們對國會投票的最重要議題，僅有14%的人認為墮胎權才是重要議題。

根據FiveThirtyEight的調查顯示，共和黨人現在比民主黨人擁有1.3個百分點的優勢。而共和黨民意調查公司Cygnal顯示，該黨在支持度領先民主黨3分，並指預料共和黨的優勢在下周會再擴大一至兩個百分點。

鑑於民主黨在國會兩院中僅有的微弱優勢，共和黨僅需取得少數眾議院席位和一個參議院席位，即可獲得兩院控制權。

拜登2日出席國會大樓附近的演講，以近日眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、波洛西）及共和黨員的暴力言論升級為題，表達對美國前景的關切，敦促選民在投票時考慮他們民主的命運。

「今年不是普通的一年。所以請你們認真思考一下身處的今天。」「在過去沒人會在投票時考慮我們的民主是否處於危險之中，但今年卻是，所以希望你們能把我們民主的未來，作為投票時的重要考慮。」

拜登今天的的支持度僅42%，他的訊息不一定引起足夠選民共嗚，如果今天的形勢持續，民主黨可能會在中期選舉中落敗。

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