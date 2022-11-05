新加坡樓市外國買家掃貨潮　中國客「最踴躍」一口氣買20間

新加坡受益於重新對外開放本國經濟以及貨幣相對強勢，當地樓市自3、4月起開始看到外國買家「掃貨潮」，其中又以中國大陸富有買家最多。2022年首8個月以來，在425個成交的豪宅單位之中，他們所買的已佔五分之一。



新加坡房地產顧問公司OrangeTee & Tie發表報告，內文數據顯示，2022年首8個月，外國買家交易新加坡物業總數接近疫情前的水平，截至8月已逾14,000宗。

這批買家中，中國買家2022年首8個月買入932個單位，佔今年來交易總額的6.7%，也是馬來西亞買家購買量2倍。中國買家的「掃貨」情況差不多已回到疫情前的水平。

新加坡物業前五大外國買家中，中國及馬來西亞分別排名第一及第二，之後是印度、美國及印尼。

價值500萬新元（約2,798萬港元）以上的豪宅單位買家當中，中國人也位居榜首，交易達81間，佔銷售量的19.2％。美國買家排第二，為34間。

當地業界人士稱2022年以來新加坡樓市十分瘋狂，不管是樓價還是房租上漲幅度都很快，擋都擋不住。

近2年中國買家受疫情影響在新投資置業步伐有所放緩，但隨着經濟復甦，他們的身影又在新加坡活躍起來。

mothership.sg在9月8日稱一個買家3月將超級豪宅樓盤EDEN Singapore全部20個單位以2.93億新元（約16.4億港元）買下，據信買家是一個中國家庭。

一名中國買家2022年6月一口氣購買新加坡豪宅樓盤康寧河灣（Canninghill Piers）20個單位，成交價超過8,500萬新元（約4.75億港元）。